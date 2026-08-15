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medicines in blister packaging and brown glasses in backlight
Nyitókép: zozzzzo/Getty Images

Így tároljuk és szállítsuk gyógyszereinket a hőségben – hasznos tanácsok a főgyógyszerésztől

Infostart / InfoRádió

A nyári forróságban a gyógyszereinket is fokozottan védeni kell a hőségtől. Egy autóban felejtett tabletta, a tűző napon hagyott táska vagy a nem megfelelő szállítás akár csökkentheti is egyes készítmények hatékonyságát.

Arról, hogy pontosan mire érdemes odafigyelni, El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész beszélt az InfoRádióban.

A gyógyszer minősége a főgyógyszerész szerint a segéd- és hatóanyagokon, a készítmény formáján és a csomagolás stabilitásán múlik. Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok gyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak, emiatt csökkenhet a hatóanyag mennyisége, megváltozhat a gyógyszerforma, illetve a készítmények minősége már nem feltétlenül fog megfelelni annak, amit az engedélyben jóváhagytak.

Az engedélyezett tárolási körülményeket stabilitási vizsgálatok alapján határozzák meg a hatóságok.

Magyarország esetében ez a hatóság a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), vagy az Európai Gyógyszerügynökség abban az esetben, ha központilag engedélyezett gyógyszerről van szó.

A szakember elárulta, hogy többféle tárolási körülményt ismer a hatóság, illetve a szakma. Ilyen a 25-30 fok alatt tartandó, az úgynevezett „nem igényel különleges tartási módot" típusú, a hűtőszekrényben tartandó, vagy a nem fagyasztható készítmények kategória. Azok a legkritikusabb készítmények, amelyek valamilyen speciális tárolási körülményt igényelnek.

A főgyógyszerész megemlítette, hogy a hűtőszekrényben tárolandó készítmények tárháza nagyon széles, ide tartoznak egyebek mellett az inzulinok, a különféle injekciók, vagy a biológiai készítmények.

A gyógyszerek szállításával kapcsolatban kiemelte:

bontatlan gyógyszer esetén a csomagoláson, illetve a betegtájékoztatóban feltüntetett szállítási, tárolási körülmények között kell ezeket szállítani.

Ha valaki hosszabb repülőútra készül, a folyamatosan szedett gyógyszereit érdemes a kézipoggyászban tárolnia, ennek több praktikus oka van. Például mindig ott van kéznél, így ha elvész a poggyászunk, akkor biztos, hogy nem kell külföldön gyorsan orvost, illetve gyógyszertárat keresni.

El Koulali Zakariás hangsúlyozta:

ha autóban szállítjuk a gyógyszereinket, azokat ne a kesztyűtartóba, vagy a csomagtérbe, hanem az utastérbe helyezzük el.

Ökölszabály nincsen a gyógyszerek tárolására, de van néhány fontos paraméter, például, hogy közvetlen napfényre ne tegyük az autóban.

A szakember arról is beszélt, hogy honnan tudhatjuk, hogy egy gyógyszer nem megfelelően lett tárolva és emiatt már nem használható biztonságosan.

Lehetnek ennek szemmel jól látható jelei, például ha egy kúpot kint hagyunk a nyári forróságban, akkor annak megváltozhat az állaga, tehát elfolyósodik, vagy esetleg egy-egy tabletta elszíneződhet, ha pedig nedvességet szív magába megpuhulhat, meglágyulhat, tehát lehetnek szemmel jól látható változások a hőmérséklet vagy a nem megfelelő tárolási körülmények hatására.

A főgyógyszerész szerint ugyanakkor fontos tudni, hogy sok olyan változás is megtörténhet, amit nem feltétlenül látunk. Ilyen lehet, ha elindul egy kémiai bomlás, vagy egy szirup fizikai tulajdonságai megváltoznak, akár ha extrém módon besűrűsödik.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Így tároljuk és szállítsuk gyógyszereinket a hőségben – hasznos tanácsok a főgyógyszerésztől

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