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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Mellbevágó hőség lesz a hétvégén

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A Kárpát-medence időjárását is az említett anticiklon alakítja, áramlási rendszerében egyre melegebb levegő érkezik, országszerte visszatér a hőség.

Túlnyomóan felhőtlen időre számíthatunk, csak kisebb körzetekben képződhet a nappali órákban kevés gomolyfelhő. Csapadék kizárt. Szombaton a délire forduló szél reggel a Dél-Alföldön, később főként a Dunántúlon élénkül meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között várható, ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városok belsejében, a magasabban fekvő pontokon és a szelesebb délkeleti és északkeleti tájakon melegebb lesz a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között alakul.

Hétfőn hidegfront érkezik, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

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