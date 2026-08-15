Mellbevágó hőség lesz a hétvégén

Túlnyomóan felhőtlen időre számíthatunk, csak kisebb körzetekben képződhet a nappali órákban kevés gomolyfelhő. Csapadék kizárt. Szombaton a délire forduló szél reggel a Dél-Alföldön, később főként a Dunántúlon élénkül meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között várható, ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városok belsejében, a magasabban fekvő pontokon és a szelesebb délkeleti és északkeleti tájakon melegebb lesz a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között alakul.

Hétfőn hidegfront érkezik, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok.