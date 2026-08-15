Keresik a dunakeszi pályaudvar rémét

A hatóság tájékoztatása szerint a bűnügyi osztály lopás bűntett kísérletének, valamint lopás gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított július 22-én délután lakatlevágással lopott el egy kerékpárt a dunakeszi vasútállomásról, majd augusztus 6-án a délelőtti órákban ugyanezen a helyszínen a kerékpártárolóban lévő, lakatokkal lezárt elektromos rollert is megkísérelte elvinni a zárak megrongálásával.

A nyomozók kérik, hogy aki a felvételeken látható férfit felismeri vagy bármilyen hasznos információval tud szolgálni a bűncselekményekről, az jelentkezzen a rendőrségen.