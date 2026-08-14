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Mahamat Idriss Déby ideiglenes államfő, az átmeneti katonai tanács elnöke, Idriss Déby Itno néhai elnök fia voksolni érkezik a csádi elnökválasztás első fordulójában a fővárosban, NDjamenában 2024. május 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jerome Favre

Meghökkentő döntést hozott az elnök Csádban

Infostart / MTI

Mahamat Idriss Déby csádi elnök pénteken kegyelemben részesítette, és egy külön rendelettel szabadon engedte a huszonötéves börtönbüntetését töltő volt miniszterelnököt, Succes Masrát; valamint a Politikusok Egyeztető Csoportja elnevezésű ellenzéki platform nyolc vezetőjét, akikre idén májusban szabtak ki nyolc év börtönbüntetést felkelés megszervezése vádjával.

Succes Masrát tavaly augusztusban ítélték el "gyűlöletkeltő és idegengyűlölő üzenetek terjesztése és gyilkosságban való bűnrészesség" címén, a mandakaói tragédiával kapcsolatban. Mandakaóban 2025 májusában 42 ember halt meg egy közösségek közötti konfliktusban. A politikus tagadta az ellene felhozott vádakat, ügyvédei pedig azt állították, hogy ügyfelüket "megalázták, és gyalázatos módon bántak vele".

Az elnöki hivatal Facebook-oldalán közzétett kegyelmi rendelet értelmében az elítéltek teljes börtönbüntetését elengedték, viszont a rájuk kirótt közjogi, illetve pénzbüntetéseket nem semmisítették meg. Így szabadlábon is büntetett előéletűek maradnak és továbbra sem indulhatnak választáson, illetve nem tölthetnek be közhivatali funkciókat.

A bebörtönzése előtt Succes Masra irányította vezető ellenzéki párt, a Les Transformateurs elnöke, Ndolembai Sadé Njesada azzal köszönte meg az elnöki kegyelmet, hogy azt "a kialakulóban lévő nemzeti egység irányába tett lépésként értékeli"; majd abbéli reményét fejezte ki, hogy

"a közeljövőben tárgyalóasztalhoz ülhetnek a társadalmi béke előmozdítása érdekében".

A legfelső bíróság határozata alapján áprilisban feloszlatott GCAP viszont a szóvivője útján úgy kommentálta a kegyelmi rendeletet, hogy "súlyos demokratikus deficitnek, továbbá gusztustalan lépésnek nevezte a politikai vezetők önkényes letartóztatását, bíróság elé állítását, majd koholt vádak alapján való elítélését, később pedig a kegyelemben való részesítésüket úgy, hogy közben megfosztják őket a polgári és politikai jogaiktól".

A köztársasági elnök mögött álló és a parlamenti többséget adó Hazafias Megmentési Front (MPS) szóvivője azzal üdvözölte az elnöki kegyelmet, hogy "az érintett politikusok és honfitársak visszatérhetnek a családjukhoz".

Idriss Déby Itno csádi elnök 2021-ben történt meggyilkolása után a fia, Mahamat Idriss Déby Itno ragadta meg a hatalmat, és katonai tanács élén kormányozta az országot a 2024 májusában tartott elnökválasztásig, amelyen győzelmet aratott, Succes Masra pedig a második lett. 2024 decemberében parlamenti választást tartottak, amelyen a kormánypárt nagy többséget szerzett.

Azóta a csádi parlament 2025 októberében nagy többséggel elfogadott egy alkotmánymódosítást, amely hétéves, de határozatlan ideig meghosszabbítható elnöki mandátumot vezetett be.

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