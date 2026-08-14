A Horvátországba utazott magyar turisták jelentős részéről alig van adat

Bakó Balázs jelezte: az utazási irodával utazók természetesen közvetlenül a szervezőhöz fordulhatnak. Kiemelte: bár maguknak az irodáknak is szűkös a mozgásterük, naprakész információkkal így is segíthetik az utasokat, szükség esetén pedig intézhetik a szállások átfoglalását.

Nagyon fontosnak nevezte, hogy az ott tartózkodók kövessék a híreket, és indokolt esetben vegyék fel a kapcsolatot a helyi magyar konzulátussal. Bárhová is utaznak - mondta -, még

az indulás előtt érdemes regisztrálni a konzuli szolgálat honlapján.

Ez a néhány perces online folyamat biztosítja, hogy a képviselet tudjon az ott tartózkodókról, így szükség esetén azonnal elérik őket.

Szerinte ez a tűzeset is jól mutatja, mennyire fontos a teljes körű utasbiztosítás, amely a betegségektől a baleseteken át a poggyászkárokig mindenre kiterjed.

A biztosítók 24 órás, magyar nyelvű telefonos segítségnyújtást adnak, így, ha külföldön bármilyen probléma adódik, ügyfeleik az anyanyelvükön kérhetnek segítséget - írták.

Az utasbiztosítások kitérnek rendkívüli, úgynevezett vis maior helyzetekre - például háború vagy szélsőséges időjárási események -, és tartalmaznak kizárásokat is, amely esetekben nem vállal térítést a biztosító. Mindazonáltal az emberek minden utasbiztosításban megtalálhatják a megfelelő biztosítékokat és segítségeket rendkívüli események esetén is. Ilyenkor haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a biztosítójukkal - közölték.

Sziviri, 2026. augusztus 13. Tûzoltók küzdenek a lángok megfékezésén a görögországi Halkidiki-félszigeten található Sziviri település közelében 2026. augusztus 13-án. A hatóságok elrendelték a népszerû üdülõhely és a környezõ falvak evakuálását. MTI/EPA/ANA-MPA

Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre fekvő, Omis városához tartozó Lokva Rogoznica település közelében. A tűz először egy fenyőerdőt pusztított el a környező növényzettel, majd gyorsan átterjedt a házakra is, körülbelül 1000 helyi lakost és turistát kellett evakuálni. Orbán Anita külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán azt írta, hogy legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a tűz által érintett területről.