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Nyitókép: Olivier Matthys

Hatalmas robbanás Brüsszelben, sérültek is vannak

Infostart / MTI

Három ember megsérült, miután pénteken két gázrobbanás történt Brüsszel belvárosában, a központi pályaudvar közelében - közölte a VRT hírportál.

A robbanások abban az épületben történtek, amely többek között az európai bankunió szanálásért felelős hatóságának ad otthont. Az incidenst az okozhatta, hogy a helyszínen dolgozó munkások véletlenül átfúrtak egy alacsony nyomású gázvezetéket.

Elővigyázatosságból körülbelül

100 embert evakuáltak az épületből.

A hírportál szerint a balesetben a Sibelga gázhálózat-üzemeltető vállalat két alkalmazottja és egy tűzoltó szenvedett égési sérüléseket, amelyeknek súlyossága egyelőre nem ismert.

A Sibelga szóvivője szerint a robbanások nem a sérült gázvezeték közelében, hanem magában az épületben történtek. Feltételezések szerint ott halmozódott fel a gáz.

A mentési munkálatok még folynak. Az egyik sérült állítólag egy aknába esett, és nehezen érhető el.

Fotónk egy másik esetnél készült, de Brüsszelben.

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