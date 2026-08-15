A lángok elől a mélybe vetette magát a nő, a tűzoltók kapták el – videó

Péntek reggel tűz ütött ki egy 21 emeletes toronyház egyik 11. emeleti lakásában Berlin Friedrichshain városrészében, a Pariser Kommune utcában. A mentőegységeket 6:27-kor riasztották.

A tűzoltóság szóvivője szerint a lángok az egyik 11. emeleti lakásban csaptak fel, majd átterjedtek a fölötte lévő lakásra is. Az épületet sűrű füst lepte el.

A lakók egy részét a lépcsőházon keresztül, másokat létrával mentettek ki. A tűzoltók létrája azonban csak a 9. emeletig ért fel, ezért egy nőnek a 11. emeletről kellett kiugrania a tűzoltók létrakosarába. A mindössze egy-két négyzetméteres kosárban sikerült elkapni, az akció közben azonban az egyik tűzoltó is megsérült – idézi a Berliner Zeitung tudósítását az Index.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint a riasztáskor még több ember tartózkodott az épületben, néhányan pedig azzal „fenyegetőztek”, hogy kiugranak az ablakon. Végül mindenkit sikerült kimenekíteni a közvetlen veszélyzónából.

Dramatischer Rettungseinsatz bei einem Hochhausbrand am heutigen Morgen in Berlin-Friedrichshain. Da die Drehleiter nur bis zum 9. Stock reichte, musste diese Frau vom 11. Stock aus in den etwa 1-2 m² großen Drehleiterkorb springen. Insgesamt wurden 13 Personen leicht verletzt. pic.twitter.com/BCdpRYPBM6 — ColdJack (@TheColdJack) August 14, 2026

A tűzben összesen 13 ember sérült meg, közülük ötöt kórházba szállítottak. A mentésben több mint 135 tűzoltó vett részt, munkájukat egy mentőhelikopter is segítette.

A lángokat időközben megfékezték, az épületben azonban még utómunkálatokat, valamint ellenőrzési és szellőztetési feladatokat végeztek.