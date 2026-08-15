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14 August 2026, Berlin: Firefighters are putting out a fire in a high-rise building in Friedrichshain. Photo: Christophe Gateau/dpa (Photo by Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

A lángok elől a mélybe vetette magát a nő, a tűzoltók kapták el – videó

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A 11. emeletről a tűzoltók létrakosarába ugrott egy nő egy berlini toronyházban, miután péntek reggel tűz ütött ki az épületben. A mentésben több mint 135 tűzoltó vett részt, a tűzben összesen 13 ember megsérült, ötüket kórházba vitték.

Péntek reggel tűz ütött ki egy 21 emeletes toronyház egyik 11. emeleti lakásában Berlin Friedrichshain városrészében, a Pariser Kommune utcában. A mentőegységeket 6:27-kor riasztották.

A tűzoltóság szóvivője szerint a lángok az egyik 11. emeleti lakásban csaptak fel, majd átterjedtek a fölötte lévő lakásra is. Az épületet sűrű füst lepte el.

A lakók egy részét a lépcsőházon keresztül, másokat létrával mentettek ki. A tűzoltók létrája azonban csak a 9. emeletig ért fel, ezért egy nőnek a 11. emeletről kellett kiugrania a tűzoltók létrakosarába. A mindössze egy-két négyzetméteres kosárban sikerült elkapni, az akció közben azonban az egyik tűzoltó is megsérült – idézi a Berliner Zeitung tudósítását az Index.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint a riasztáskor még több ember tartózkodott az épületben, néhányan pedig azzal „fenyegetőztek”, hogy kiugranak az ablakon. Végül mindenkit sikerült kimenekíteni a közvetlen veszélyzónából.

A tűzben összesen 13 ember sérült meg, közülük ötöt kórházba szállítottak. A mentésben több mint 135 tűzoltó vett részt, munkájukat egy mentőhelikopter is segítette.

A lángokat időközben megfékezték, az épületben azonban még utómunkálatokat, valamint ellenőrzési és szellőztetési feladatokat végeztek.

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