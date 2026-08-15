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Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Nyitókép: Getty Images/lupengyu

Irán: Az üzenetváltás még nem tárgyalás Washingtonnal

Infostart / MTI

Teherán nem döntött az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások újraindításáról, a két ország Kataron és Pakisztánon keresztül váltott üzenetei nem minősülnek egyeztetéseknek – jelentette ki az iráni külügyminiszter a Sahrara News iráni hírportálnak adott, szombaton megjelent interjújában.

Az interjúban Abbász Aragcsi ugyanakkor megerősítette, hogy zajlanak megbeszélések Irán és Omán között, ám kiemelte, hogy azok a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózási útvonal kijelöléséről szólnak.

A Teherán és Washington között június 17-én aláírt tűzszüneti keretmegállapodás augusztus 17-i lejártával kapcsolatban Aragcsi azt mondta, nincs tudomása a megállapodás, beleértve az abban megfogalmazott tűzszünet meghosszabbításáról.

Aláhúzta azt is, hogy Teherán szerint Washington megsértette a keretmegállapodásban foglaltakat, újrakezdte a harcokat.

Az Ománnal folytatott megbeszélésekre kitérve – amelyek szerinte „nemsokára eredményt hozhatnak” – a tárcavezető azt mondta, a Hormuzi-szorosban korábban kijelölt hajózási útvonalak „már nem megfelelőek”, a két ország pedig egy olyan, átmeneti útvonalról tárgyal, amelyet később véglegesíthetnek.

„Egy dolog a szoroson áthaladó útvonal kijelölése, és egészen más dolog a szoros megnyitása” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az utóbbi abban az esetben lehetséges, ha az Egyesült Államok tartja magát az ahhoz szükséges feltételekhez.

Az interjú nem sokkal azt követően került adásba, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, az "Egyesült Államok területének" fogja nyilvánítani a stratégiai fontosságú szorost, "miután legyőzték Iránt".

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Kezdőlap    Külföld    Irán: Az üzenetváltás még nem tárgyalás Washingtonnal

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