Parkolás, csomagrendelés, egészségügy, agglomerációs buszok: nagy változások léptek életbe július 1-jén

Parkolóautomaták: itt a vége Budapesten

Július 1-jétől megszűntek a parkolóautomaták Budapesten. Mostantól

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SMS-sel vagy

hanghívással

lehet fizetni a parkolásért. A Fővárosi Közgyűlés indoklása szerint az automatás pénzbeszedés milliárdos tételekkel többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek.

Több autós egyesület tiltakozik az új parkolási rendszer ellen. Van, aki a készpénzfizetési lehetőséget hiányolja, amire csak az ügyfélszolgálaton van lehetőség, mások azt kritizálják, amely szerint dupla parkolási díjat kellene fizetniük a nehezebb, 2 tonna feletti villanyautóknak a fővárosban az eddigi zöld rendszámos ingyenesség után. Az intézkedésben a főváros és a Pest vármegyei villanyautósok közel 20 százaléka lehet érintett.

Drágult is a parkolás Budapesten

Július 1-jétől zónától függően 30-50 százalékkal emelkedtek Budapesten a parkolási díjak.

Az A zónában 600-ról 800 forintra,

a B zónában 450-ről 600 forintra,

a C zónában 300-ról 400-ra,

a D zónában 200-ról 300 forintra nőtt az óradíj.

Az őrzött P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett.

A főváros vezetése korábban azt kommunikálta, hogy a BudapestGO-ban vásárolt BKK-bérletekkel majd kedvezményesen lehet parkolást intézni, de a BKK közölte: az ehhez szükséges fejlesztés egyelőre nem készült el, mert a főváros nem tudott erre pénzt adni. A kedvezmény a parkolási díj 25 százalékának elengedését jelentette volna azoknak az autósoknak, akiknek BKK-bérletük is van.

Éjszakai közlekedés

Július 1-jétől tovább bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése.

Az első ütemben

Érd,

Vác,

Balassagyarmat,

Gyömrő,

Vecsés

térsége kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is.

A nyár második felében újabb települések következnek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ígérete szerint. Felidézte, június elején bejelentette, hogy a BKK-val közösen teljesen újragondolták az éjszakai hálózatot, benne a kék buszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé, most pedig a „sárga”, állami, agglomerációs Volánbusz járatokat is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel, így a minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata, és menetrendje is módosul.

Itt a 3 eurós vám a kis csomagokra, mégpedig termékkategóriánként

Július 1-jétől az összes többi EU-tagállamhoz hasonlóan Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok: az Európai Unión kívüli webáruházakból (harmadik országokból) rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.

A 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki vesz például 20 darab fehér pamutpólót, akkor annak a vámtarifaszáma valószínűleg ugyanaz, tehát 3 eurót kell utánuk fizetnie.

De ha vásárolunk egy pamutpólót, rendelünk mellé egy fülhallgatót, egy telefontokot és egy szoknyát is, akkor az már négy különböző termékkategória, tehát négyszer 3 euró lesz a vám, vagyis összesen 12 eurót kell fizetni.

A magánszemélyeknek a vámokkal nincs teendőjük, hiszen a kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott webáruház megbízottja intézi. Mindezek alapján a vámot feltehetően kifizetjük akkor, amikor véglegesítettük a megrendelésünket az online platformon, de ez majd akkor derül ki mindenkinél, amikor megrendeli a csomagját.

Zárva lesz a fél magyar egészségügy szerdán

Július 1-e Semmelweis-nap, azaz a magyar egészségügy napja, ami az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. Szerdán a folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást: zárva lesznek a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak.

Változások a külföldi fuvarozásban

A fuvarozásban Európa-szerte változások léptek életbe a trans.info összefoglalója szerint.

A könnyű haszonjárművek piacán a tachográf-kötelezettség kiterjed azokra a furgonokra is, amelyekkel nemzetközi, üzletszerű áruszállítást vagy kabotázst végeznek.

Hollandiában az Eurovignette-et elektronikus, kilométerarányos útdíjrendszer váltja fel. Az új díjfizetés az összes autópályára, több országos főútra és néhány helyi szakaszra is kiterjed – összesen nagyjából 3 ezer kilométeres hálózatról van szó.

Belgiumban szintén 2026. július 1-jétől módosul az útdíj számítása. Flandriában a meglévő tarifák mellé új, a jármű CO2-kibocsátási osztályához kötött díjelem kerül. Minél kedvezőbb a besorolás (azaz minél alacsonyabb a kibocsátás), annál kisebb lehet az út teljes költsége.

Romániában az új útdíjrendszert eredetileg 2026 júliusában indították volna, a parlament azonban a TollRo bevezetését 2026. július 1-jéről 2026. október 1-jére halasztotta.