Parkolás, csomagrendelés, egészségügy, agglomerációs buszok: nagy változások léptek életbe július 1-jén

Parkolóautomaták: itt a vége Budapesten
Július 1-jétől megszűntek a parkolóautomaták Budapesten. Mostantól
- mobilos alkalmazáson keresztül,
- SMS-sel vagy
- hanghívással
lehet fizetni a parkolásért. A Fővárosi Közgyűlés indoklása szerint az automatás pénzbeszedés milliárdos tételekkel többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek.
Több autós egyesület tiltakozik az új parkolási rendszer ellen. Van, aki a készpénzfizetési lehetőséget hiányolja, amire csak az ügyfélszolgálaton van lehetőség, mások azt kritizálják, amely szerint dupla parkolási díjat kellene fizetniük a nehezebb, 2 tonna feletti villanyautóknak a fővárosban az eddigi zöld rendszámos ingyenesség után. Az intézkedésben a főváros és a Pest vármegyei villanyautósok közel 20 százaléka lehet érintett.
Drágult is a parkolás Budapesten
Július 1-jétől zónától függően 30-50 százalékkal emelkedtek Budapesten a parkolási díjak.
- Az A zónában 600-ról 800 forintra,
- a B zónában 450-ről 600 forintra,
- a C zónában 300-ról 400-ra,
- a D zónában 200-ról 300 forintra nőtt az óradíj.
Az őrzött P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett.
A főváros vezetése korábban azt kommunikálta, hogy a BudapestGO-ban vásárolt BKK-bérletekkel majd kedvezményesen lehet parkolást intézni, de a BKK közölte: az ehhez szükséges fejlesztés egyelőre nem készült el, mert a főváros nem tudott erre pénzt adni. A kedvezmény a parkolási díj 25 százalékának elengedését jelentette volna azoknak az autósoknak, akiknek BKK-bérletük is van.
Éjszakai közlekedés
Július 1-jétől tovább bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése.
Az első ütemben
- Érd,
- Vác,
- Balassagyarmat,
- Gyömrő,
- Vecsés
térsége kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is.
A nyár második felében újabb települések következnek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ígérete szerint. Felidézte, június elején bejelentette, hogy a BKK-val közösen teljesen újragondolták az éjszakai hálózatot, benne a kék buszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé, most pedig a „sárga”, állami, agglomerációs Volánbusz járatokat is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel, így a minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata, és menetrendje is módosul.
Itt a 3 eurós vám a kis csomagokra, mégpedig termékkategóriánként
Július 1-jétől az összes többi EU-tagállamhoz hasonlóan Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok: az Európai Unión kívüli webáruházakból (harmadik országokból) rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
A 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki vesz például 20 darab fehér pamutpólót, akkor annak a vámtarifaszáma valószínűleg ugyanaz, tehát 3 eurót kell utánuk fizetnie.
De ha vásárolunk egy pamutpólót, rendelünk mellé egy fülhallgatót, egy telefontokot és egy szoknyát is, akkor az már négy különböző termékkategória, tehát négyszer 3 euró lesz a vám, vagyis összesen 12 eurót kell fizetni.
A magánszemélyeknek a vámokkal nincs teendőjük, hiszen a kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott webáruház megbízottja intézi. Mindezek alapján a vámot feltehetően kifizetjük akkor, amikor véglegesítettük a megrendelésünket az online platformon, de ez majd akkor derül ki mindenkinél, amikor megrendeli a csomagját.
Zárva lesz a fél magyar egészségügy szerdán
Július 1-e Semmelweis-nap, azaz a magyar egészségügy napja, ami az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. Szerdán a folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást: zárva lesznek a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak.
Változások a külföldi fuvarozásban
A fuvarozásban Európa-szerte változások léptek életbe a trans.info összefoglalója szerint.
A könnyű haszonjárművek piacán a tachográf-kötelezettség kiterjed azokra a furgonokra is, amelyekkel nemzetközi, üzletszerű áruszállítást vagy kabotázst végeznek.
Hollandiában az Eurovignette-et elektronikus, kilométerarányos útdíjrendszer váltja fel. Az új díjfizetés az összes autópályára, több országos főútra és néhány helyi szakaszra is kiterjed – összesen nagyjából 3 ezer kilométeres hálózatról van szó.
Belgiumban szintén 2026. július 1-jétől módosul az útdíj számítása. Flandriában a meglévő tarifák mellé új, a jármű CO2-kibocsátási osztályához kötött díjelem kerül. Minél kedvezőbb a besorolás (azaz minél alacsonyabb a kibocsátás), annál kisebb lehet az út teljes költsége.
Romániában az új útdíjrendszert eredetileg 2026 júliusában indították volna, a parlament azonban a TollRo bevezetését 2026. július 1-jéről 2026. október 1-jére halasztotta.