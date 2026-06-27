Vegye fel a világ leggyűlöltebb hangját! – kérik a kutatók

Idén is beindul a nagyüzemi szúnyoghanggyűjtési program. „Jelentkezz, rakd össze a saját szúnyogketreced és légy része te is az országos zümmögés-térképezésnek” – írja az ökológiai Kutatóközpont Facebook-oldalán. Jelentkezni ezen az oldalon lehet, a szervezet videós kisokost is ad hozzá, hogyan vehetjük fel a szúnyoghangot. Mint írják, „Fogj egy szúnyogot a ketreccel és vedd fel a hangját a telefonodra letöltött MosquiTUNE applikációval!”

És hogy mire is jó ez az egész? Mint írják, a Szúnyogmonitor mögött álló kutatócsoport a szúnyogok akusztikus kommunikációját, vagyis a zümmögésük jellegét és szerepét is vizsgálja. A cél a világméretű MosquiTUNER adatbázison belül egy hatalmas magyar szúnyoghang-adatbázis felépítése. Ez a jövőben mesterséges intelligencián alapuló automatikus fajfelismerő rendszerek fejlesztését is segítheti – megtudhatjuk így például, mennyire terjedtek el az egzotikus betegségeket behozó ázsiai tigrisszúnyogok hazánkban.