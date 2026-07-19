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A századik CAF villamos a Mexikói úti villamos-végállomáson a jármû forgalomba állítása alkalmából tartott sajtótájékoztatón és bemutatón 2026. január 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Villamos és személyautó is villamossal ütközött Budapesten

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Két baleset is történt éjszaka a fővárosban, amelyben villamos volt érintett.

Összeütközött egy villamos és egy személyautó Budapesten, a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál – közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem. A villamoson mintegy ötvenen utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók és a közlekedési társaság szakemberei vonultak.

A Baleset-info Facebook-csoportban fotók jelentek meg egy éjszakai balesetről, amelyben két villamos ütközött össze. A szerelvényeken nem voltak utasok. A beszámoló szerint egy CAF ütközött egy forgalmi ok miatt álló Combinonak a Könyves Kálmán körúton a Lurdy Ház előtti szakaszon, a Rákóczi híd felé vezető oldalon.A CAF vezetője könnyebben megsérült, kórházba szállították.

(A nyitókép illusztráció.)

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