Két további spanyol klub is jól jár azzal, ha Rodri a Barcelonához szerződik

A két spanyol rivális közvetlenül profitál majd a FIFA szolidaritási mechanizmusából, ha a katalán óriásklub kifizeti a 65+10 millió eurós fix összegből és bónuszból álló summát az angol egyesületnek.

A FIFA szolidaritási mechanizmusa előírja, hogy a nemzetközi átigazolási díj 5 százalékát szét kell osztani azon klubok között, amelyek részt vettek a játékos képzésében 12 és 23 éves kora között. Az Atlético – ahol Rodri hét meghatározó évet töltött az akadémián, mielőtt 17 évesen távozott volna – garantáltan legalább 1,6 millió eurót kap már a fix összegből is. Ez az összeg akár 2 millió euróra is nőhet, amennyiben a játékos teljesíti a szerződésben foglalt összes feltételt. A középpályás első ifjúsági klubja, a Rayo Majadahonda viszont elesik a bevételtől, mivel a játékos még 11 éves korában távozott onnan.

A Villarreal szintén jelentős összeget remélhet. A „Sárga Tengeralattjáró” öt meghatározó szezonon át foglalkoztatta a tehetséges középpályást: kettőt az utánpótlásban, hármat pedig az első csapatban töltött ott. Rodri 2018-ban igazolt vissza a Villarrealból az Atléticóhoz, majd mindössze egy évvel később a Cityhez szerződött.