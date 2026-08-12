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Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás középdöntõjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 11-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Kós Hubert Európa-bajnok lett 200 méter háton

Infostart / MTI

Kós Hubert ezúttal is elmaradt a világcsúcstól, de fölényesen nyert, először lett Európa-bajnok ebben a számban a vizes Eb-n. Milák Kristóf országos csúccsal bronzérmes lett a „királyszámban”, 100 méteres gyorsúszásban.

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Küós Hubert, a 200 hát olimpiai bajnoka a keddi előfutamból minden idők második legjobb eredményével, 1:52.30-as Európa-csúccsal jutott tovább. A Texas egyetemen, a legendás Bob Bowman irányításával készülő magyar klasszis a keddi középdöntőben a táv háromnegyedénél még egy másodperccel "verte" az amerikai Aaron Peirsol cápadresszes, 2009 óta fennálló világrekordját (1:51.92 p), amelytől végül mindössze 38 századdal maradt el.

Kós akkor azt mondta, az első százat kezdte túlságosan gyorsan (53.64), ennek megfelelően ezúttal visszafogottabb volt a táv feléig (54.11), az utolsó fordulónál még valamivel a világrekordon belül tempózott, de nem sokkal később eldőlt, ezúttal nem tud közelebb kerülni nagy álmához. Így is rendkívül magabiztos győzelmet aratott, 1:53.08 perccel. Ez minden idők ötödik legjobb eredménye.

Kósnak nagyjából 45 perce maradt regenerálódni, ugyanis még az olimpiai címvédő Milák Kristóffal együtt a 100 méter pillangó középdöntőjében lesz érdekelt.

A 23 éves Kós - aki fő számában immáron Európa-bajnoknak is mondhatja magát, amellett, hogy két világbajnoki címe is van - a magyar medencés úszóválogatott második érmét nyerte a francia fővárosban. Hétfőn a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású 4x200-as gyorsváltó második volt.

A harmadik magyar medencés érem Milák Kristófé lett 100 gyorson.

Milák Kristóf az első magyar, aki 47 másodperc alatt úszta a 100 gyorsot

Milák Kristóf hatalmas országos csúccsal bronzérmet nyert a „királyszámban”, 100 méteres gyorsúszásban szerdán a párizsi kontinensviadalon.

A 200 és 100 méter pillangó olimpiai bajnoka 46.87 másodperces idővel csapott célba, ezzel a szám másik magyarja, Németh Nándor által kedden felállított 47.44-es eredményt adta át a múltnak. Németh 47.47-tel hatodik lett. A számot a román David Popovici nyerte 46.56-tal.

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