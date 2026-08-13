Molnár és Enyingi a 400 sík Eb-döntőjében – Megvolt a remény az éremre

A számot előzetesen komoly várakozás előzte meg magyar részről, elsősorban a tavalyi fedettpályás Európa-bajnok Molnár Attila miatt, aki ősz óta a Femke Bolt is edző svájci Laurent Meuwly csoportjába került és a közös munka eredményeként a szezonban sorra futotta az erős eredményeket, július elején pedig a monacói Gyémánt Liga-viadalon 44.47 másodpercre javította saját országos csúcsát. Formájából kiindulva így egyértelműen éremesélyesként érkezett Birminghamebe, ahol a keddi elődöntőben mutatkozott be és magabiztos futás végén futammásodikként, 44.60-as idővel biztosította helyét a döntőben.

Ugyanakkor nem csupán Molnár nyújtott kiemelkedő teljesítményt, hanem a szám másik magyar kiválósága, Enyingi Patrik is, akit több sérülés is hátráltatott az idén, s szabadtéren kevés 400-as futása volt, ráadásul két hete, az országos bajnokságon rossz rajt után kizárták. Minden nehézség ellenére a gödöllői sprinter a hétfői előfutamban és a keddi elődöntőben is remekelt. Előbbit 44.87 másodperces eredménnyel megnyerte, egyéni csúcsától csupán három századdal elmaradva, majd az elődöntőben fantasztikus hajrával, az utolsó 50 méteren többeket megelőzve futott fel a második helyre, 45.02-vel célba érve. Így két magyar futó került döntőbe, amire még sosem volt példa, ráadásul csak a magyar csapat mondhatta ezt el magáról az Alexander Stadionban.

A döntőben az első számú favorit a hazai kedvenc, az olimpiai ezüstérmes Matthew Hudson-Smith volt, ám Molnár, illetve a holland Jonas Phijffers és a francia Muhammad Abdallah Kounta sikere sem lett volna nagy meglepetés.

A futamot a hetesen futó Molnár jól kezdte, sokáig versenyben volt az éremért, de a hajrában kissé görcsössé vált, és 44.55 másodperccel negyedik lett. Enyingi a négyesen 45.36-tal zárt hetedikként. Győzött Hudson-Smith 44.17-tel, második lett Kounta 44.40-nel, harmadikként pedig Phijffers ért célba 44.41-gyel.