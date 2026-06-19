Vitézy Dávid furcsaságokat talált a sztrádák szakaszos lezárása körül, közbelép

Elfogadhatatlan, hogy a közlekedők érdekei helyett a koncesszor profitja diktálja a szabályokat – hangsúlyozza a miniszter a videóban.

Vitézy Dávid elmondja: az állami szabályozások értelmében egy autópályán a felújítások miatti terelések egy-egy szakasza maximum 8 kilométer lehetne.

A koncesszor kezdeményezésére azonban az előző kormány felülírta ezt a szabályozást, így sokkal hosszabbak, akár 40 kilométeresek azok a szakaszok ahol folyamatosan terelésben kell haladniuk az autópályán közlekedőknek.

Ezzel a koncesszor számára olcsóbb lett a felújítás kivitelezése, a változtatás azonban balesetveszélyes és kényelmetlenséget okoz a közlekedőknek.

A miniszter szerint ez elfogadhatatlan, hiszen az autósok és az állam érdekeivel szemben a koncesszor érdekeit helyezték előtérbe.

Amint és ahol lehetséges, a kormány ezen változtatni fog – hangsúlyozza a videóban Vitézy Dávid.