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Az M1-es autópálya felújítási munkálataihoz szükséges eszközök a bicskei lehajtónál 2025. szeptember 22-én. Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan bõvül kétszer három sávra az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenõ között. Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékû forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Vitézy Dávid furcsaságokat talált a sztrádák szakaszos lezárása körül, közbelép

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Az M1-es autópályán tapasztalható torlódások mögött nemcsak a felújítások állnak: a korábbi kormány a Mészáros-Szíjj koncesszor kedvéért feloldotta az egyszerre lezárható útszakaszokra vonatkozó korlátokat – mondja Vitézy Dávid a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Elfogadhatatlan, hogy a közlekedők érdekei helyett a koncesszor profitja diktálja a szabályokat – hangsúlyozza a miniszter a videóban.

Vitézy Dávid elmondja: az állami szabályozások értelmében egy autópályán a felújítások miatti terelések egy-egy szakasza maximum 8 kilométer lehetne.

A koncesszor kezdeményezésére azonban az előző kormány felülírta ezt a szabályozást, így sokkal hosszabbak, akár 40 kilométeresek azok a szakaszok ahol folyamatosan terelésben kell haladniuk az autópályán közlekedőknek.

Ezzel a koncesszor számára olcsóbb lett a felújítás kivitelezése, a változtatás azonban balesetveszélyes és kényelmetlenséget okoz a közlekedőknek.

A miniszter szerint ez elfogadhatatlan, hiszen az autósok és az állam érdekeivel szemben a koncesszor érdekeit helyezték előtérbe.

Amint és ahol lehetséges, a kormány ezen változtatni fog – hangsúlyozza a videóban Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid furcsaságokat talált a sztrádák szakaszos lezárása körül, közbelép

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