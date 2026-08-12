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Nyitókép: BKK

Felpörög a metróhosszabbítás – itt vannak a feladatok, ingatlanokat is meg kell vennie a fővárosnak

Infostart / MTI

A 3-as metró harminchat évvel ezelőtt érte el Újpest-Központot, ám a tervek ellenére sosem folytatták. A BKK előkészítette a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának engedélyezési terveit, és a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza a metróvonal meghosszabbítását, első szakaszként Rákospalota-Újpestig. Sok feladat van, a határidő rövid, és a két új megállóval nem jönnek majd új szerelvények.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megkezdte a 3-as metró rendelkezésre álló terveinek áttekintését, amelynek során megvizsgálják, hogy milyen módon lehetséges a Rákospalota-Újpestig történő szakaszolás. Cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése is – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató anyagot benyújtották a Fővárosi Közgyűlés közlekedési és városfejlesztési bizottsága pénteki ülésére.

A BKK az összes vasúthatósági engedélyt meghosszabbította, így azok hatálya 2028 decemberéig érvényes marad

– tudatta a Főpolgármesteri Hivatal. A társaság által benyújtott tájékoztatóban emlékeztettek, hogy a belváros felől a 3-as metró 1990-ben érte el Újpest-központot, de tovább – a korábbi tervek ellenére – azóta sem épült. A BKK előkészítette a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának engedélyezési terveit, és a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza a metróvonal meghosszabbítását, első szakaszként Rákospalota-Újpestig.

A projekt keretében új metrószakasz épül a jelenlegi metróvonal föld alatti műtárgyának végétől (Árpád út 119.) mintegy 1900 méter hosszban, felülről épített technológiával, a metró üzeméhez szükséges szerkezetekkel és rendszerekkel, két új állomással: Rózsa utca és Rákospalota-Újpest vasútállomás (vasúti átszállókapcsolat a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalakkal) – olvasható a tájékoztatóban, amelyben felsorolják a projekt megindításához rendelkezésre álló és a hiányzó dokumentációk körét.

A bizottságnak megküldött dokumentumban a BKK bemutatja a projekt megindításához szükséges legfontosabb lépéseket, amelynek része, hogy

a társaság azonnal megkezdi a tenderdokumentáció megrendelését a hatályos tervezői keretmegállapodásból.

A kivitelezési közbeszerzés csak az engedélyezési tervek és a jelenleg rendelkezésre álló engedélyek alapján írható ki, „Design&Build” (tervezés és kivitelezés) konstrukcióban, engedélyezési terv alapú tender lebonyolításával. A tenderdokumentáció műszaki-szakmai köteteinek tervező általi összeállítása a közbeszerzési eljárás megindításának előfeltétele, amit a BKK a még élő keretszerződésében meghatározott áron megrendel a tervezőtől.

A BKK rámutatott, hogy a kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges az Árpád út – Szilágyi utca környezetében mintegy 24, a metró tervezett nyomvonalát érintő, több évtizede „kiszabályozott területen” lévő ingatlan tulajdonjogának megszerzése. A Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt.-nek – mint a fővárosi kisajátítások lebonyolítójának – a lehető leghamarabb meg kell indítania az érintett, többségében lakóingatlanok megvásárlását vagy kisajátítási eljárását.

A 2021-es tervezői költségbecslésben ennek anyagi igényét 2,8 milliárd forintra becsülték.

A BKK kiemelte: a beruházás mihamarabbi indítása és határidőben történő lezárhatósága érdekében a főváros és cégei, illetve a két érintett kerületi (IV. és XV.) önkormányzat részéről a szükséges hozzájárulásokat a lehető legrövidebb átfutási idővel ki kell adni.

A társaság a kezelendő kockázatok között említette, hogy a megvalósítás csak rendkívül szoros ütemezésben lehetséges. Mivel a hátralévő időszak a beruházás nagyságrendjéhez és komplexitásához képest rendkívül szűk, így minden lépésében, de különösen a projekt indítása során mind az állami, mind az önkormányzati szereplők, illetve társaságaik közötti fokozott és hathatós együttműködést igényel – mutattak rá. Közölték:

a 3-as metróvonal jelenlegi Metrowagonmash szerelvényeit a „következő legalább húsz évre adottságként kell” tekinteni.

Mivel a BKV és az orosz szállító között megkötött szerződésben opciós tételként rögzített plusz hét szerelvény lehívási lehetősége már megszűnt, és a Metrowagonmash az orosz-ukrán háború miatt jelenleg szankciók alatt van, a tervezett kétmegállós hosszabbítást a jelenlegi járműflottával szükséges kiszolgálni, ami a BKV részéről feszesebb járműgazdálkodást igényel – írták.

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Felpörög a metróhosszabbítás – itt vannak a feladatok, ingatlanokat is meg kell vennie a fővárosnak

Felpörög a metróhosszabbítás – itt vannak a feladatok, ingatlanokat is meg kell vennie a fővárosnak
A 3-as metró harminchat évvel ezelőtt érte el Újpest-Központot, ám a tervek ellenére sosem folytatták. A BKK előkészítette a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának engedélyezési terveit, és a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza a metróvonal meghosszabbítását, első szakaszként Rákospalota-Újpestig. Sok feladat van, a határidő rövid, és a két új megállóval nem jönnek majd új szerelvények.
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