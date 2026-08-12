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Nyitókép: Pixabay

Több száz kilométernyi autóúton jön nagy változás

Infostart / MTI

Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid jelezte: az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP Plusz EU-s forrásból valósul meg, mintegy 58,1 milliárd forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat közel 57 százalékát. „Ez is mutatja, mennyire fontos az ország számára, hogy a nekünk járó uniós forrásokat megkapjuk és azokat, ha az lehetséges, például falvakat, kisvárosokat és térségi központokat összekötő utak felújítására fordítsuk” – értékelt.

A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta: egy 2-3 kilométeres útfelújítás talán nem tűnik országos jelentőségű beruházásnak, az ott élőknek viszont, akik akár évtizedek óta várnak rá, nagyon is az.

Idén nincs olyan megye Magyarországon, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson: Borsod-Abaúj-Zemplénben 23, Pest megyében 21, Szabolcs-Szatmár-Beregben 19, Hevesben 18, Vasban 15, Nógrádban 13, Bács-Kiskunban és Zalában 12-12, Jász-Nagykun-Szolnokban 11, Baranyában, Hajdú-Biharban és Komárom-Esztergomban 9-9, Csongrád-Csanádban és Veszprémben 8-8, Békésben 7, Győr-Moson-Sopronban 6, Fejérben 5, Tolnában 4, Somogyban pedig 1 projekt szerepel az idei programban – ismertette.

Vitézy Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csupán egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait.

Emlékeztetett: az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája az volt, hogy a közlekedési források jelentős részét néhány kiemelt beruházásra és az autópálya-koncesszióra fordították, miközben a magyar emberek által nap mint nap használt országos fő- és mellékutak állapota folyamatosan romlott.

2024-ben a Magyar Közút a teljes közúthálózat mindössze 0,1 százalékát tudta teljes körűen felújítani, miközben a 2026-os választások előtt még 76 milliárd forinttal megemelték a Mohácsi Duna-híd költségvetését. Ekkora összegből közel 400 kilométernyi mellékút újulhatott volna meg országszerte – tette hozzá

„Nem kampányszerű útépítésekben gondolkodunk. Olyan, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot alkotunk, amelyhez a hazai források mellett a hazahozott európai uniós forrásokat is bevonjuk, hogy ne néhány kiválasztott útszakasz, hanem fokozatosan az egész ország közúthálózata kerüljön jobb állapotba” – fogalmazott Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Gazdaság    Több száz kilométernyi autóúton jön nagy változás

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