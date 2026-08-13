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Nyitókép: vitapix/Getty Images

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

Infostart / MTI

További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a Fővárosi Vízművek. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet.

„A Duna vízállásának jelenlegi előrejelzése komoly figyelmet és felelős vízhasználatot követel mindannyiunktól. A következő időszakban várható átmeneti, néhány centiméteres emelkedést a vízgyűjtő terület csapadékhiánya miatt további apadás követheti” – figyelmeztetett a szolgáltató a Facebook-oldalán.

A Fővárosi Vízművek mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt – írták. Ezért valamennyi fogyasztót arra kérték, hogy mérsékelje a vezetékes ivóvíz felhasználását.

„Most különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást”

– emelték ki.

Hozzátették: Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezésre álló termelési kapacitás 100 százalékát. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek: további fogyasztásnövekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást – közölték, nyomatékosan arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást.

„Ez már nem az az időszak, amikor korlátlanul használhatjuk az ivóvizet minden célra. Minden el nem használt köbméter növeli a rendszer mozgásterét, és hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek a tartósan alacsony dunai vízállás idején is elegendőek legyenek” – áll a közleményben.

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A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

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