Sors vagy csapda? Lakatos Júlia elemző az új államfő szerepfelfogásáról az Arénában

Az Országgyűlés kedd kora délután – kétharmados többséggel, első körben – választotta meg Baka Andrást. A köztársasági elnök első beszéde Lakatos Júlia szerint meglehetősen személyesre sikeredett, és úgy látja, hogy Baka András tudja, nem könnyű egy ilyen konfliktusos helyzetben köztársasági elnöknek lenni.

Baka minden irányba próbált gesztust gyakorolni, még akkor is, ha egyébként egyetért azzal a folyamattal, ami miatt ő pozícióba került – tette hozzá a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója.

Lakatos Júlia szerint ha Baka András nem értett volna egyet a Tisza azon módszerével, ahogy megválasztották, akkor nem tudott volna ebbe a szerepbe kerülni. Ráadásul arra is számítani kell, hogy a társadalomnak egy jelentős része, – még akkor is, hogyha ez egy kisebbség jelenleg – valamikor majd revansot vagy valamiféle elégtételt szeretne venni emiatt a helyzet miatt.

Ugyanakkor az elemző úgy látja, nagyon szimbolikus az, ahogyan Baka András ebbe a szerepbe került. Akár nevezhetnénk karmának is szerinte, hiszen a Fidesznek visszaütött a volt Legfelsőbb Bíróság elnökének kinevezése. Ám lehet, hogy a Tiszának is egy nap majd vissza fog ütni, hogy miként került Baka András a pozíciójába.

A köztársasági elnök szerepfelfogását egyelőre nagyon nehéz még meghatározni; a beszédében szólt a fiatalok szerepéről, a politikai kultúra megváltoztatásáról, és arról, hogy a jogállamiság, az alkotmányos keret nem minden, szükség van hozzá az állampolgárokra is, ami jó irány Lakatos Júlia meglátása szerint.

Baka András köztársasági elnöki pozíciója addig tart, ameddig új alkotmány nem lesz. A szándéka is az, hogy az új alkotmány létrejöttét indirekt módon elősegítse, és bár ideiglenes szerepet tölt be, nem lenne teljesen konfliktuskerülő, és konstruktív is lenne a jog keretein belül – fogalmazott a szakértő. Hozzátette: Baka jogászként pontosan tudja, meddig mehet el abban, hogy bizonyos társadalmi párbeszédet igénylő kérdéseket előtérbe helyezzen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette. A teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.