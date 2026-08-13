ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.29
usd:
316.28
bux:
0
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója az InfoRádió Aréna című műosrában.
Nyitókép: InfoRádió

Sors vagy csapda? Lakatos Júlia elemző az új államfő szerepfelfogásáról az Arénában

Infostart / InfoRádió

Még a Tisza Pártra is visszaüthet Baka András államfővé választásának módja, noha egyelőre a Fideszt érte utol a sorsa azután, hogy 15 éve eltávolította a jogtudóst a Legfelsőbb Bíróság éléről – fejtette ki az InfoRádió Aréna című műsorában Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója.

Az Országgyűlés kedd kora délután – kétharmados többséggel, első körben – választotta meg Baka Andrást. A köztársasági elnök első beszéde Lakatos Júlia szerint meglehetősen személyesre sikeredett, és úgy látja, hogy Baka András tudja, nem könnyű egy ilyen konfliktusos helyzetben köztársasági elnöknek lenni.

Baka minden irányba próbált gesztust gyakorolni, még akkor is, ha egyébként egyetért azzal a folyamattal, ami miatt ő pozícióba került – tette hozzá a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója.

Lakatos Júlia szerint ha Baka András nem értett volna egyet a Tisza azon módszerével, ahogy megválasztották, akkor nem tudott volna ebbe a szerepbe kerülni. Ráadásul arra is számítani kell, hogy a társadalomnak egy jelentős része, – még akkor is, hogyha ez egy kisebbség jelenleg – valamikor majd revansot vagy valamiféle elégtételt szeretne venni emiatt a helyzet miatt.

Ugyanakkor az elemző úgy látja, nagyon szimbolikus az, ahogyan Baka András ebbe a szerepbe került. Akár nevezhetnénk karmának is szerinte, hiszen a Fidesznek visszaütött a volt Legfelsőbb Bíróság elnökének kinevezése. Ám lehet, hogy a Tiszának is egy nap majd vissza fog ütni, hogy miként került Baka András a pozíciójába.

A köztársasági elnök szerepfelfogását egyelőre nagyon nehéz még meghatározni; a beszédében szólt a fiatalok szerepéről, a politikai kultúra megváltoztatásáról, és arról, hogy a jogállamiság, az alkotmányos keret nem minden, szükség van hozzá az állampolgárokra is, ami jó irány Lakatos Júlia meglátása szerint.

Baka András köztársasági elnöki pozíciója addig tart, ameddig új alkotmány nem lesz. A szándéka is az, hogy az új alkotmány létrejöttét indirekt módon elősegítse, és bár ideiglenes szerepet tölt be, nem lenne teljesen konfliktuskerülő, és konstruktív is lenne a jog keretein belül – fogalmazott a szakértő. Hozzátette: Baka jogászként pontosan tudja, meddig mehet el abban, hogy bizonyos társadalmi párbeszédet igénylő kérdéseket előtérbe helyezzen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette. A teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Sors vagy csapda? Lakatos Júlia elemző az új államfő szerepfelfogásáról az Arénában

aréna

fidesz

köztársasági elnök

lakatos júlia

tisza párt

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sors vagy csapda? Lakatos Júlia elemző az új államfő szerepfelfogásáról az Arénában

Sors vagy csapda? Lakatos Júlia elemző az új államfő szerepfelfogásáról az Arénában

Még a Tisza Pártra is visszaüthet Baka András államfővé választásának módja, noha egyelőre a Fideszt érte utol a sorsa azután, hogy 15 éve eltávolította a jogtudóst a Legfelsőbb Bíróság éléről – fejtette ki az InfoRádió Aréna című műsorában Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója.
 

Lakatos Júlia: mindig lesz egy része az országnak, amelyik nem tudja elfogadni az aktuális köztársasági elnököt

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Megkezdődött a jogszabályi és fizikai munka is a Duna vízszintcsökkenése mentén, a folyó vízszintjét két bárka elsüllyesztésével és egy víz alatti kőgát (ugrató) építésével emelhetik meg, a teljes munka 3-4 hetet vesz igénybe.
 

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról csütörtökön, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról

Magyar Péter: az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van

Magyar Péter helikopterútjának kivizsgálására kérték a Miniszterelnökséget

6,1 milliárdot mozgósított a kormány az aszály és a vízhiány ellen kárelhárításra

VIDEÓ
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Három ok, amiért most szálltak be a Google-be Buffették

Három ok, amiért most szálltak be a Google-be Buffették

Áron és Viktor az Invest új adásában a Berkshire Hathaway kapcsán megnézték, hogyan kezdte el Greg Abel elkölteni Warren Buffett készpénzhegyét, és miért lett az Alphabet hirtelen klasszikus értékalapú befektetés. Részletesen beszéltek az Nvidia 500 milliárd dolláros AI-infrastruktúra-projektjéről, Jensen Huang zseniális „autónepperes” értékesítői húzásairól, valamint arról, hogy a chip tényleg új befektetési eszközosztály-e, vagy csak a körkörös finanszírozás legszebb csomagolása. Előkerült egy izgalmas történet azokról a kanadai tanárokról is, akiknek a nyugdíját SpaceX- és Anthropic-befektetések hizlalják, végül a Trump Media számai mutatták meg, milyen az, amikor egy tőzsdei cégben több a politikai zaj, mint az árbevétel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig nem talál magára ez a fontos szegmens: sosem jön már helyre itthon?

Még mindig nem talál magára ez a fontos szegmens: sosem jön már helyre itthon?

2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja a KSH.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

In an exclusive interview with the BBC’s Steve Rosenberg, Dmitry Muratov says the Kremlin leader can only "destroy Ukraine, not conquer it", with the war now in its fifth year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 09:05
Kórházi fertőzések: pár héten belül megnézhetjük az adatokat
2026. augusztus 13. 08:37
A Balatonban hatalmas tömeg kereste az eltűnt kisfút – fotók
×
×