Magyar Péter helikopterútjának kivizsgálására kérték a Miniszterelnökséget

Tényi István közérdekű bejelentésben kéri a Miniszterelnökséget, hogy vizsgálja ki Magyar Péter és a honvédelmi miniszter paksi helikopterútjának jogszerűségét, különös tekintettel az atomerőmű körüli légtérkorlátozásokra. Álláspontja szerint ebbe a légtérbe kizárólag különleges engedéllyel, illetve honvédelmi vagy nemzetbiztonsági indokból lehet berepülni. A beadvány vizsgáltatná a honvédségi helikopterek politikusok és kormányzati delegációk általi használatának gyakorlatát a kiemelt biztonsági övezetek felett. Arra is választ vár, milyen engedéllyel hajtották végre a repülést, és mennyi közpénzbe került az út – írta az Index.

Magyar Péter arról posztolt a Facebookon szerda reggel, hogy először ült helikopteren, amellyel mások mellett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter társaságában felülről is megnézték a paksi atomerőművet és a környékét. Később Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselőnek azon felvetésére, hogy az út legalább 1,5-2 millió forintba kerülhetett, azzal válaszolt, hogy a helikopternek és a pilótának amúgy is egyéves minimum repülési idő van előírva, amit teljesítenie kell, továbbá a válsághelyzet is indokolta, hogy a szakemberekkel személyesen tekintse meg a területet.

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