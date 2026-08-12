Eltűnt négy csónakozó turista az Adrián, és még csak kettő került elő

Két cseh fiatalt, akik szintén a Velebit-csatornában kerültek heves viharba, szerdára virradó éjjel mentettek ki, két olasz állampolgárt pedig a heves széllökések miatt irányíthatatlanná vált vitorlásról hajnalban sikerült partra szállítani - közölte a horvátországi tengeri mentőközpont.

A portugál turistáknak, akik egy felfújható gumicsónakkal szálltak tengerre a Velebit-hegység és a Krk, Rab és Pag szigetek közötti tengersávban, a viharos időjárásban veszett nyomuk.

A térség a heves és veszélyes széllökéseiről ismert, amelyek gyakran okoznak zavart a hajózásban.

Egy nőt Krk szigete, a butinji öböl közelében találtak meg, miután nyolc órát töltött a tengerben.

Egy másik portugál állampolgárra röviddel később a közelben bukkantak rá, neki sikerült felkapaszkodni egy sziklára, ott találtak rá a mentők. Mindkettőjüket orvosi ellátásban részesítették - közölte Nenad Bugarin, Senj kikötőjének kapitánya a helyi médiával.

A mentőket az elhagyott gumicsónak felfedezése vezette el Krk sziget térségébe.

A két másik eltűnt férfi után katonai repülőgépekkel folyik a kutatás.

A négy barát együtt hagyta el a kempinget, hogy egy másfél méter hosszú felfújható gumicsónakkal végigevezzen a part mentén, mielőtt elveszítették velük a kapcsolatot - közölték a mentők.

A horvát tengeri mentők szerdán közölték, hogy egy kerekes hajóról két fiatal cseh állampolgárt, egy vitorlásról pedig két olaszt mentettek ki, szintén a Velebit-csatornában.

A két cseh fiatalra azután bukkantak rá, hogy közvetlen összeköttetésbe tudtak velük lépni. A senji kikötő vízimentői este fél 11-kor találtak rájuk és mentőcsónakba vették őket.

A Barbat nevű komp legénysége hajnali öt óra tájban vette egy, a viharban irányíthatatlanná vált vitorláshajó vészjelzését. Az egyik helyi cégtől bérelt vitorláson két olasz állampolgár tartózkodott.

Szintén szerdán egy szlovén hajós ütközött a hajójával egy Dugi Otoknál működő haltelepnek. A balesetet saját maga jelentette, senki sem sérült meg és nem keletkezett szennyeződés a tengeren. A hajón két szlovén állampolgár utazott.