ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.68
usd:
316.04
bux:
150294.53
2026. augusztus 12. szerda Klára
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Hűtlen kezelés ügyében vizsgálódik a rendőrség az OMSZ-nél

Infostart / MTI

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda figyelmét egy mentőjármű-beszerző tender keltette fel, és úgy tudni, két telephelyre már ki is szálltak, iratokat és adathordozókat foglaltak le.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) feljelentése alapján – közölte a nyomozó iroda szerdán a rendőrség honlapján.

A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők.

Sajtóinformációk szerint szerdán nyomozók jelentek meg az OMSZ két budapesti telephelyén – a Markó utcában és Róbert Károly körúton –, és a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le.

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy mindenben együttműködik a hatósággal.

Felidézték: Constantinovics Miklós megbízott főigazgató június 22-én jelentette be, hogy külső szakértők bevonásával átnézik az OMSZ szerződéseit és annak teljes, 1027 járműből álló gépkocsiparkját, valamint ingatlanállományát. A nepszava.hu azt írta: a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMSZ-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Közben egy új mentőautó ára a 2016-os mintegy nettó 20 millió forintról 2025-re 62 millió forint fölé emelkedett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hűtlen kezelés ügyében vizsgálódik a rendőrség az OMSZ-nél

országos mentőszolgálat

nyomozás

hűtlen kezelés

omsz

készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Liverpool szurkolói magyarázatot várnak a tervezett tulajdonátruházással kapcsolatban

A Liverpool szurkolói magyarázatot várnak a tervezett tulajdonátruházással kapcsolatban

A Liverpool szurkolói csoportja, a Spirit of Shankly (SoS) magyarázatot követel a klubtól, miután olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Jeff Bezos, az Amazon alapítója tagja annak a konzorciumnak, amely jelentős kisebbségi részesedés megszerzésére készül. A csoport komoly aggodalommal figyeli, milyen hatással lehetnek az új befektetők a jelentős döntésekre.
Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról az atomerőműnél

Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról az atomerőműnél

Egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendelte el a kormány hosszú távú megoldásként, és készenlétbe helyeztek két 80 méteres bárkát, amit ideiglenes intézkedésként elsüllyesztenek, ha kell, a Duna vízszintjének emelése érdekében – jelentette be a miniszterelnök, ismertetve a részleteket is.
 

Paks alpolgármestere: szakmai döntés kell a Duna vízállása ügyében, nem politikai

„Valamilyen hűtőtornyos megoldás” – a teljes szakma Paks 1 és 2 komplex hűthetőségén dolgozik

VIDEÓ
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.12. szerda, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kíméletlen törvény készül a bankok hazájában: akár évekre is visszatarthatják a vezetők pénzét

Kíméletlen törvény készül a bankok hazájában: akár évekre is visszatarthatják a vezetők pénzét

Svájc a banki szabályozás szigorítását javasolja, ez többek között a bónuszkifizetéseket és a pénzügyi felügyelet hatáskörét is érinti a Credit Suisse 2023-as összeomlásának tanulságai nyomán - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismét apadni kezdett a Duna: máris kérik a vízfogyasztás mérséklését

Ismét apadni kezdett a Duna: máris kérik a vízfogyasztás mérséklését

A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát.

BBC
Business Sport Travel Science
Israeli settlers besieging Palestinian families in West Bank village

Israeli settlers besieging Palestinian families in West Bank village

Israeli security forces have reportedly withdrawn and about a dozen settlers are said to remain at the site where two families have been besieged since Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 12. 17:22
Életveszélyes állapotban került kórházba az a gyerek, aki kizuhant az autóból az M7-esen
2026. augusztus 12. 17:10
Lakatos Júlia: mindig lesz egy része az országnak, amelyik nem tudja elfogadni az aktuális köztársasági elnököt
×
×