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Egy gazda a traktorjával közlekedik a nyári napsütésben.
Nyitókép: Unsplash

MAGOSZ: ez lenne az új, „politikamentes” agrárkamara?

Infostart

Reagált a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára vonatkozó törvény megváltoztatására.

Az agrárkamarára vonatkozó törvénymódosítást kedden fogadta el az Országgyűlés. A benyújtók szándéka az, hogy kiszabadítsák a kamarát abból a pártpolitikai függőségből, amibe az a kabinet álláspontja szerint az előző kormányzat idején került. Ehelyett a versenytársaink mintájára olyan egységes, pártpolitikától mentes kamarát hoznak létre, amelyik tényleges segítséget nyújt a tagjainak, a termelőknek egy olyan szakmai és intézményi hátteret biztosít, ami egyszerre erősíti a versenyképességünket, elősegíti az alkalmazkodást a változó gazdasági és éghajlati kihívásokhoz, és hozzájárul a magyar agrárium hosszú távú, fenntartható fejlődéséhez.

A MAGOSZ szerdai közleményében kifogásokat fogalmazott meg a jogszabállyal kapcsolatban. Azt írták, tartós építkezés aligha képzelhető olyan keretek között, amikor a jogállamisági kritériumokra fittyet hányva visszamenőleges jogalkotással szüntetik meg a kamarai tisztségviselők jelentős részének a mandátumát.

„Lehet vádolni »jobboldalisággal« ezeket a személyeket, de azzal nem, hogy ne dolgoztak volna teljes erőbedobással a megyéjük, az ország gazdatársadalmáért. Ők azok, akiket a gazdák bármikor kereshettek támogatási problémáikkal, földügyi kérdéseikkel, ők azok, akik képviselték érdekeiket a hatóságok, a hivatalok és a kormányzati döntéshozók irányába” – írták.

A közlemény szerint a szövetség úgy látja, hogy az új kamarának kisebb súlya lesz, kevesebb hatásköre és háttérbe szorul a kisgazdaságok ügye.

„Nagy kérdés, hogy a jövő kamarája mennyiben tudja majd felvállalni a szakmai vitákat azzal a kormánnyal szemben, amely közvetlen felügyeletet gyakorol felette. Vállal-e majd vitákat a jövő kamarája úgy, hogy a miniszter által kirendelt biztos irányítja a szervezetet? Az ellentmondások csúcsa, hogy a miniszter nem csak felügyeleti jogot kapott a most megszavazott törvénymódosítással, hanem hozzáférést is a kamarai tagok személyes adataihoz is. Ez – azon túl, hogy adatvédelmi szabályokat is sért – semmiképp nem fér össze a „politikamentesség” kritériumával” – fogalmazták meg.

A kamarai tisztségviselők díjának megszüntetése a MAGOSZ szerint nem jelent érdemi megtakarítást a kamara szintjén, viszont akadálya lesz a kisebb gazdák közéleti szerepvállalásának, „megnyitva ezzel az utat a nagy gazdaságok képviselői előtt”.

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Kezdőlap    Belföld    MAGOSZ: ez lenne az új, „politikamentes” agrárkamara?

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