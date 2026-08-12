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Bevetésen a tűzoltók, szabadtéri tüzet folytanak el.
Nyitókép: Katasztrófavédelem

Magyar tűzkörkép: óriási füst, útlezárás, honvédségi helikoptereket is bevetettek – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nyolcas út egy szakaszát le kellett zárni, a honvédséget is bevetik. A hőség okozta szárazság miatt tarló-, erdő- és bozóttüzekkel küzdenek a tűzoltók szerda este is több vármegyében.

A Veszprém vármegyei Öskü és Hajmáskér között szerda délután kiütött tűz már 15 hektárt érint, Öskün 2 melléképület leégett, és több családi háznál a lakók is részt vettek a védekezésben. Jelenleg 45 tűzoltó dolgozik 13 járművel. Ettől a helyszíntől nem messze, a 8-as főút másik oldalán, Sóly és Öskü között is tűz ütött ki, ott főként fenyveserdő aljnövényzete és néhol lombkoronája ég több hektáron. Ezt a tüzet 35 tűzoltó oltja 13 járművel.

Az oltást már két honvédségi helikopter segíti. Az egyik gép az Öskü és Hajmáskér közti, a másik az Öskü és Sóly közti tűzhöz visz vizet, a helikopterek mellett pedig további három honvédségi vízszállító gépjármű is részt vesz az oltásban. A helikopterek a szolnoki bázisról érkeztek, és egy fordulóval 2000-2500 liter vizet képesek szétteríteni a földi egységek által nehezen elérhető területeken.

Várpalota külterületén, a Széphegy dűlőn szintén nagy területen égett füves, bokros, cserjés terület, továbbá présházak is lángra kaptak. Az egyik épület erkélyéről a tűzoltók 1 embert kimentettek. Mintegy 40-en dolgoztak 12 járművel a tűz eloltásán, és az utómunkálatok még tartanak.

Salgótarján külterületén egy hulladéklerakó gyulladt ki a 22-es főút közelében. Mintegy ezerötszáz négyzetméteren ég a szemét. A lángokat már körülhatárolták a salgótarjáni, az egri, a balassagyarmati, a bátonyterenyei, a berceli és a szécsényi hivatásos tűzoltók, akik a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat. A rajok munkáját öt munkagép és egy ózdi és egy salgótarjáni vízszállító is segíti.

Körülhatárolták a tüzet Érd határában is, ahol egy gyümölcsös gyulladt ki a Júlia utca közelében. A tűz körülbelül öt hektárnyi területet érint. Az érdi és a fővárosi hivatásos valamint a százhalombattai létesítményi tűzoltók tizenegy vízsugárral oltják a lángokat. A munkálatokat egy szigetszentmiklósi és egy monori vízszállító is segíti.

Tűz ütött ki Adács és Vámosgyörk között, száraz fű és aljnövényzet ég, a lángok körülbelül tíz hektárnyi területet érintenek. A gyöngyösi, a jászberényi és a hatvani hivatásos tűzoltók a Heves vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyecsed és Tyukod között már eloltották a lángokat, az utómunkálatokat végzik, itt egy nyárfaerdő aljnövényzete égett. A tűz körülbelül tizenöt hektárt érintett. A lángokat a mátészalkai és a fehérgyarmati hivatásos valamint a tyukodi önkéntes tűzoltók oltották el.

A Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő Alsóvadász külterületén egy akácos terület kapott lángra, a tűz mintegy 25 hektárt érint. A lángok megfékezésén miskolci és szendrői hivatásos tűzoltók dolgoznak.

Begyulladt az aljnövényzet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszabő és a 3216-os út közötti területen is. A tűz egy napelemparkot is érintett. A szolnoki hivatásos és a kunhegyesi önkormányzati tűzoltók fékezték meg a lángokat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hidasnémetiben egy vasúti talpfákból álló hulladékkupac gyulladt meg az M30-as autópálya közelében. Itt elhúzódó munkálatokra kell számítani. A gönci, encsi, tolcsvai és szerencsi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett körülhatárolták a lángokat. A kilencszáz köbméternyi rakatot munkagépekkel megbontották, de a nagy hőterhelés miatt a munkálatokat csak csütörtökön tudják folytatni az egységek. A tűz oltását a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar tűzkörkép: óriási füst, útlezárás, honvédségi helikoptereket is bevetettek – videó

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