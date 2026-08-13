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A mesterséges intelligencia digitális illusztrációja egy processzor felett lebegő világító aggyal.
Nyitókép: Unsplash

Ijesztő: Zuckerbergék szuperintelligenciát hoznának létre

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Mark Zuckerberg Meta-vezér szerint a mindenki számára hozzáférhető digitális szuperintelligencia lesz az emberiség történetének egyik legfontosabb találmánya, amely még nagyobb jólétet és szabadságot fog hozni az emberiség számára.

Mindenki számára elérhető mesterséges szuperintelligenciát akar létrehozni Mark Zuckerberg – írja a Meta oldalán megjelent, A jövő mindenkié címmel megjelent esszé nyomán a 24.hu. A vállalat elnök-vezérigazgatója szerint ez lesz az emberiség történetének egyik legfontosabb találmánya, amely még nagyobb jólétet és szabadságot fog hozni számunkra.

A vállalatvezér írását a Meta új, nyílt forráskódú mesterségesintelligencia-modelljével egy időben tették közzé. A Muse Glimmer nevű fejlesztéssel a cég az OpenAI és az Anthropic termékeivel száll versenybe, miközben azokétól teljesen eltérő álláspontra helyezkedik, ugyanis a másik két cég szerint a nyílt forráskódú AI veszélyes, ehelyett szigorú kontroll alatt kell tartani.

Mark Zuckerberg a hosszú, több mint 6 ezer szavas írásában arra is kitért, hogy a mesterséges intelligencia és az ahhoz szükséges adatközpontok állami szabályozása nem kívánatos, mert lehetőséget adna Kínának, hogy átvegye a vezetést az AI-versenyben. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályokat – mint például a munkahelyek megszűnése, a teljesen önműködő fegyverek, illetve a kiberbiztonság – a milliárdos többnyire lesöpörte az asztalról.

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