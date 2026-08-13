Ijesztő: Zuckerbergék szuperintelligenciát hoznának létre

Mindenki számára elérhető mesterséges szuperintelligenciát akar létrehozni Mark Zuckerberg – írja a Meta oldalán megjelent, A jövő mindenkié címmel megjelent esszé nyomán a 24.hu. A vállalat elnök-vezérigazgatója szerint ez lesz az emberiség történetének egyik legfontosabb találmánya, amely még nagyobb jólétet és szabadságot fog hozni számunkra.

A vállalatvezér írását a Meta új, nyílt forráskódú mesterségesintelligencia-modelljével egy időben tették közzé. A Muse Glimmer nevű fejlesztéssel a cég az OpenAI és az Anthropic termékeivel száll versenybe, miközben azokétól teljesen eltérő álláspontra helyezkedik, ugyanis a másik két cég szerint a nyílt forráskódú AI veszélyes, ehelyett szigorú kontroll alatt kell tartani.

Mark Zuckerberg a hosszú, több mint 6 ezer szavas írásában arra is kitért, hogy a mesterséges intelligencia és az ahhoz szükséges adatközpontok állami szabályozása nem kívánatos, mert lehetőséget adna Kínának, hogy átvegye a vezetést az AI-versenyben. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályokat – mint például a munkahelyek megszűnése, a teljesen önműködő fegyverek, illetve a kiberbiztonság – a milliárdos többnyire lesöpörte az asztalról.