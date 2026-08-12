Tragédia a Tiszán: a családja előtt fulladt bele az alacsony vízbe a férfi

A szemtanúk és a hozzátartozók elmondása alapján a férfi hirtelen, minden látható előjel nélkül kezdett elmerülni a vízben. Segélykiáltásra már ideje sem maradt; pillanatok alatt elnyelte őt a Tisza. A parton tartózkodók azonnal értesítették a segélyhívót, de a folyó kiszámíthatatlan sodrása miatt a gyors segítség sem hozhatott azonnali eredményt.

A családapa derékig érő vízbe fulladt a tiszakécskei szabad strandon vasárnap délelőtt, haláltusáját a családja tehetetlenül nézte végig a partról.

Felesége összetörve nyilatkozott a TV2 Híradójának, azt mondta, hogy először strandolókat, majd vízimentőket kért meg arra, hogy segítsenek. A férfit végül búvárok hozták fel 15 méter mélyről. Kiderült, hogy a férfi nem tudott úszni, egy medertörésbe lépett bele véletlen, ekkor vitte el a sodrás.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság később közölte, hogy közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a baleset pontos körülményeit. A család szerény körülmények között él, így az asszony nem tudja, hogy miből temeti el a váratlanul elhunyt férjét.

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