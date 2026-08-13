Tűz a Halászbástya alatt

Tűz volt szerda este a Halászbástya alatt, a lángokat megfékezték – írta Facebook-oldalán az I. kerület fideszes polgármestere, Böröcz László.

A Hunyadi János út mellett száraz növényzet kapott lángra, a tűz miatt sűrű füst volt látható a budai Vár környékén.

A környéken tartózkodó civilek megkezdték az oltást, a kiérkező tűzoltók pedig gyorsan megfékezték a tüzet. A lángok nem terjedtek tovább.

A mostani rendkívüli szárazságban Böröcz László közlése szerint különösen fontos, hogy mindannyian fokozottan vigyázzunk a környezetünkre.

„Egyetlen felelőtlen mozdulat is elég ahhoz, hogy pillanatok alatt nagy baj történjen. Köszönöm a tűzoltók gyors és szakszerű munkáját, és a civilek segítségét is!” – zárta gondolatait.