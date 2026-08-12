ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.38
usd:
316.23
bux:
150381.6
2026. augusztus 12. szerda Klára
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Luis Enrique spanyol szövetségi kapitány a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Marokkó-Spanyolország mérkőzés előtt az ar-rajjáni Egyetemvárosi Stadionban 2022. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

Élő: Paris Saint-Germain–Aston Villa

Infostart

Salzburgban a BL-védő Paris Saint-Germain és az Európa-liga tavaszi nyertese, az Aston Villa játszik az UEFA Szuperkupáért.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője úgy döntött, hogy – dacára annak, hogy néhány játékosa csak hétfőn állt edzésbe a világbajnokság után – szinte a legerősebb tizenegyét küldi pályára: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery, Joao Neves – D. Doué, Akliouche, Kvarachelia.

Az Aston Villából olyan kulcsjátékosok hiányoznak, mint Emiliano Martinez, Ollie Watkins és Ezri Konsa. A tizenegy: Bizot – Cash, Lindelöf, P. Torres, Maatsen – B. Kamara, J. Gomes – McGinn, Hemmings, Buendía – Madjo.

A mérkőzést a szomáliai Omar Artan vezeti, az a játékvezető, akit a világbajnokság előtt nem engedtek be az Egyesült Államokba.

Hakimi megindulása keltette az első izgalmat, de aztán nem lett semmi az akcióból. A franciák többet birtokolják a labdát.

Kamara lövése kevéssel kerülte el a jobb alsó sarkot.

A 20. percben Desire Doué labdáját még védte Bizot, de a következő akcióból Kvarachelia bebombázta 12 méterről, 1–0.

A 2009-es (!) születésű Brian Madjo kapura fejelt, de kicsit eltévesztette az irányt. Kevéssel később lőtt is, akkor a másik oldalt célozta, de megint nem találta el a kaput.

A PSG túl lazán veszi a mérkőzést, Kamara fejesét védte Szafonov, majd Madjo átbrusztolta magát védőjén, de mellé lőtt, talán a kapufát is érintette kívülről a labda.

A 45. percben Madjo kiegyenlített: McGinn bedása után lőtt a kapuba 1–1.

Félidő, döntetlenre állnak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Élő: Paris Saint-Germain–Aston Villa

psg

aston villa

uefa szuperkupa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Kárpátokra nézve is van bőven tanulsága a kolumbiai földrengésnek

A Kárpátokra nézve is van bőven tanulsága a kolumbiai földrengésnek

Százak vesztették életüket a hétfői kolumbiai földrengésben, míg a szomszédos Venezuelában júniusban volt két, 7,2-es, illetve 7,5-es erősségű földrengés, a kettő között furcsa mód a látszólagos földrajzi közelség ellenére viszont nincs összefüggés. Van viszont tanulság bőven, erről is beszélt Harangi Szabolcs geológus, vulkanológust, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára az InfoRádióban.
Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról csütörtökön, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról csütörtökön, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

Csütörtökön 15 órakor tartják a kormány tájékoztatóját a szerdai paksi kihelyezett kormányülés után. Részletes tájékoztatást adnak a dunai fenékküszöb megépítéséről és a két bárka esetleges elsüllyesztéséről.
 

Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról

Magyar Péter: az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van

Paks alpolgármestere: szakmai döntés kell a Duna vízállása ügyében, nem politikai

Magyar Péter helikopterútjának kivizsgálására kérték a Miniszterelnökséget

„Valamilyen hűtőtornyos megoldás” – a teljes szakma Paks 1 és 2 komplex hűthetőségén dolgozik

6,1 milliárdot mozgósított a kormány az aszály és a vízhiány ellen kárelhárításra

VIDEÓ
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Indiában erősít a Bank of America

Indiában erősít a Bank of America

A Bank of America akár 49,9 százalékos részesedést is szerezhet a Jio Financial Services nem banki hitelező leányvállalatában egy 1,92 milliárd dolláros ügylet keretében, ezzel tovább erősítve jelenlétét India dinamikusan növekvő pénzügyi szektorában - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok

Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok

A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása.

BBC
Business Sport Travel Science
Millions in UK and Europe wowed by once-in-a-generation solar eclipse

Millions in UK and Europe wowed by once-in-a-generation solar eclipse

At its peak, most of the UK could watch as more than 90% of the Sun was covered by the Moon - while a rare total eclipse reached totality in Iceland and Spain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 12. 20:16
Van benne magyar siker is, bár súlyos vereséggel esett ki a Debrecen az európai focikupából
2026. augusztus 12. 19:40
Életveszélyes bukás Budapesten: félbeszakadt a döntő, vizsgálat indult
×
×