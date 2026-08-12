Élő: Paris Saint-Germain–Aston Villa

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője úgy döntött, hogy – dacára annak, hogy néhány játékosa csak hétfőn állt edzésbe a világbajnokság után – szinte a legerősebb tizenegyét küldi pályára: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery, Joao Neves – D. Doué, Akliouche, Kvarachelia.

Az Aston Villából olyan kulcsjátékosok hiányoznak, mint Emiliano Martinez, Ollie Watkins és Ezri Konsa. A tizenegy: Bizot – Cash, Lindelöf, P. Torres, Maatsen – B. Kamara, J. Gomes – McGinn, Hemmings, Buendía – Madjo.

A mérkőzést a szomáliai Omar Artan vezeti, az a játékvezető, akit a világbajnokság előtt nem engedtek be az Egyesült Államokba.

Hakimi megindulása keltette az első izgalmat, de aztán nem lett semmi az akcióból. A franciák többet birtokolják a labdát.

Kamara lövése kevéssel kerülte el a jobb alsó sarkot.

A 20. percben Desire Doué labdáját még védte Bizot, de a következő akcióból Kvarachelia bebombázta 12 méterről, 1–0.

A 2009-es (!) születésű Brian Madjo kapura fejelt, de kicsit eltévesztette az irányt. Kevéssel később lőtt is, akkor a másik oldalt célozta, de megint nem találta el a kaput.

A PSG túl lazán veszi a mérkőzést, Kamara fejesét védte Szafonov, majd Madjo átbrusztolta magát védőjén, de mellé lőtt, talán a kapufát is érintette kívülről a labda.

A 45. percben Madjo kiegyenlített: McGinn bedása után lőtt a kapuba 1–1.

Félidő, döntetlenre állnak.