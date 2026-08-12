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Nyitókép: Pixabay

Megbüntették a magyar focibírót

Infostart / MTI

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) megbünteti Rúsz Márton játékvezetőt, mert hibás döntést hozott vasárnap a Debrecen-Nyíregyháza (1-0) élvonalbeli mérkőzésen.

A nyíregyházi Temesvári Attila és a debreceni Batik Bence a meccs második félidejében egy vétlen szituációban összefejelt, miután egyszerre ugrottak fel a labdáért. Mindketten a földre kerültek, majd Temesvári ellenfele fölé hajolt, fel akarta segíteni, Batik azonban előbb belerúgott a lábába, majd könyökkel hátrafelé ütött és eltalálta az arcát.

Rúsz Márton a DVSC futballistáját nem büntette, a nyírségiek játékosának viszont sárga lapot adott, majd a 92. percben második sárgával kiállította.

Az MLSZ játékvezetői bizottságának szerdai közleménye szerint Temesvári első sárga lapja indokolt volt, mert az európai szövetség szakmai iránymutatása alapján az ilyen jellegű konfrontáció esetén mindkét csapatból legalább egy-egy játékost figyelmeztetésben kell részesíteni.

A nyíregyházi játékos második sárga lapos kiállítása is szakmailag helyes döntés volt, mert szabálytalanságával egy lendületesen kibontakozó, ígéretes támadást állított meg.

„Batik Bence esetében viszont a játékvezető hibázott, mert az ilyen szabálytalanság – szándékos fejen vagy arcon ütés – piros lappal büntetendő. Az ő esetében a kiállítás elmaradt, azaz a játékvezető hibás döntést hozott. A folyamatos és szigorú teljesítményértékelés folyamatában a súlyos hibák nem maradnak következmény nélkül. A vasárnapi Debrecen-Nyíregyháza mérkőzésen hibázó játékvezetők is büntetésben részesülnek” – áll az MLSZ állásfoglalásában.

Három forduló után mindkét csapatnak három pontja van az élvonalban.

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