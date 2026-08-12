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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

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Csütörtökön 15 órakor tartják a kormány tájékoztatóját a szerdai paksi kihelyezett kormányülés után. Részletes tájékoztatást adnak a dunai fenékküszöb megépítéséről és a két bárka esetleges elsüllyesztéséről.

A Kormányzati Kommunikáció közölte: csütörtökön 15 órakor Magyar Péter miniszterelnök részvételével tartanak rendkívüli kormányzati tájékoztatót a paksi helyzetről a Miniszterelnökségen.

Magyar Péter minsizterelnök korábban bejelentette: „Egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendeltük el 150 ezer köbméter kő felhasználásával, és intézkedtünk két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is” – írta videója mellé.

Este a kormányfő újabb videót tett közzé a paksi kormányülésről, és kísérőszövegnek odaírta: „Videón a paksi helyzet és a kormány mai döntése. ui.: azt gondolom, hogy jelentős különbség van aközött, ha egy kormánytag kedvtelésből és urizálásból repked közpénzen és aközött, ha egy miniszterelnök a helyszínen tájékozódik a szakemberektől egy egész ország sorsát meghatározó kormánydöntés előtt minden lehetséges opciót megvizsgálva.”

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Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

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Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról csütörtökön, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról csütörtökön, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

Csütörtökön 15 órakor tartják a kormány tájékoztatóját a szerdai paksi kihelyezett kormányülés után. Részletes tájékoztatást adnak a dunai fenékküszöb megépítéséről és a két bárka esetleges elsüllyesztéséről.
 

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