Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

A Kormányzati Kommunikáció közölte: csütörtökön 15 órakor Magyar Péter miniszterelnök részvételével tartanak rendkívüli kormányzati tájékoztatót a paksi helyzetről a Miniszterelnökségen.

Magyar Péter minsizterelnök korábban bejelentette: „Egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendeltük el 150 ezer köbméter kő felhasználásával, és intézkedtünk két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is” – írta videója mellé.

Este a kormányfő újabb videót tett közzé a paksi kormányülésről, és kísérőszövegnek odaírta: „Videón a paksi helyzet és a kormány mai döntése. ui.: azt gondolom, hogy jelentős különbség van aközött, ha egy kormánytag kedvtelésből és urizálásból repked közpénzen és aközött, ha egy miniszterelnök a helyszínen tájékozódik a szakemberektől egy egész ország sorsát meghatározó kormánydöntés előtt minden lehetséges opciót megvizsgálva.”