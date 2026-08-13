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Építési terület darukkal; lakóházat építenek az építőipari munkások.
Nyitókép: Anton Petrus

Az ipari termelés nőtt, az építőipar tovább esett júniusban – íme az okok

Infostart / MTI

Az ipari termelést az export húzta, az építőipar viszont csökkent az épületépítések esése miatt. Az út, vasút építése alágazat nőtt viszont.

Az export húzta az ipari termelést júniusban – erősítette meg csütörtökön kiadott második becslésével a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Júniusban az előző év azonos időszakához mérten 10,1 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal bővült, az előző hónaphoz képest 1,4 százalékkal mérséklődött az ipari termelés - írta a KSH.

Az ipari export volumene 11,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 32 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 19,6, a 19 százalékos súlyú számítógép-, elektronikai, optikai termék gyártásáé 41 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése stagnált, míg a feldolgozóiparé 0,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 10,8, a csekély súlyú bányászaté 61, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,3 százalékkal nőtt.

Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban

Az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2, munkanaptényezővel kiigazítva 5,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól júniusban – közölte a KSH.

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Az előző hónaphoz mérve 3,9 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított építési teljesítmény.

Júniusban

  • az épületek építésének termelése 5,5 százalékkal kisebb,
  • az egyéb építményeké 5,6 százalékkal nagyobb volt.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 22,1 százalékkal visszaesett, az egyéb építmények építése 28,3 százalékkal bővült. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 0,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének növekedését az út, vasút építése alágazat 49,6 százalékos bővülése okozta, 33 százalékponttal hozzájárulva az ágazat teljesítményének emelkedéséhez.

2026 első hat hónapjában az építőipari termelés volumene 0,7 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

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Kezdőlap    Gazdaság    Az ipari termelés nőtt, az építőipar tovább esett júniusban – íme az okok

ksh

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