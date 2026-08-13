Meglepő fordulat a Velencei-tónál: így változott a szezon

A nagy meleg miattkevesebben indulnak útnak a déli és kora délutáni órákban – írja a veol.hu riportja. A változás este 6 óra körül válik igazán látványossá. Ekkor egyre többen jelennek meg a parton, a forgalom pedig egészen este 10 óráig jelentős marad. A büfékben is ilyenkor élénkül meg igazán az élet. Sokan esti sétára, vacsorára indulnak, mások egyszerűen csak a tó környékén szeretnének kikapcsolódni azután, hogy enyhült a nappali hőség.

A vendéglátósok tapasztalatai alapján egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy eltűntek volna a turisták. Bár megváltoztak a vendégek szokásai, a turizmus nem esett vissza olyan mértékben, hogy a parton teljes összeomlásról lehetne beszélni. Különösen érdekes, hogy a fürdőzési tilalom ellenére is vannak, akik a Velencei-tónál töltik a nyarat. Nyaralók továbbra is érkeznek, sokan ugyanis nem kizárólag a fürdőzés miatt választják úti célként a térséget. A tó környéke azoknak is kínál programot, akik sétálnának, ennének egyet, beülnének valamelyik vendéglátóhelyre, vagy egyszerűen csak a vízpart közelében szeretnék eltölteni az estét.