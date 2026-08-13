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Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, elnöki szóvivõ sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban 2025. április 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Távozik Donald Trump szóvivője

Infostart / MTI

Augusztus végén távozik hivatalából Karoline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára, hogy több időt tölthessen gyermekeivel és családjával – jelentette be Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán. A 28 éves Leavitt a tisztséget eddig betöltő legfiatalabb személy.

Leavitt nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután májusban megszületett második gyermeke.

„Karoline ezentúl az egyik legfontosabb külső tanácsadóm lesz, és meghatározó szerepet fog betölteni a Republikánus Pártban, miközben arra törekszünk, hogy szembeszálljunk a történelemmel, és határozottan megnyerjük a félidős választásokat” – írta az amerikai elnök a Truth Social oldalán.

„Egy életre szóló megtiszteltetés és kaland volt az utóbbi másfél évben a Fehér Ház sajtótitkáraként szolgálni” – írta az X-en Leavitt.

„Az igazság az, hogy amióta a lányom születése után visszatértem a Fehér Házba, a szívem mélyén éreztem, hogy nem lehetek az a legjobb anya, akit a két kisgyermekem megérdemel, miközben folyamatosan időt, energiát és figyelmet kell fordítanom a Fehér Ház sajtótitkári tisztségére. Ezért végül azt a keserédes döntést hoztam, hogy elhagyom a Fehér Házat, és új fejezetet kezdek az életemben” – tette hozzá Leavitt.

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