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Egy tervezett megálló helyszíne XVI. kerület Veres Péter és a Jókai utca keresztezõdésében a HÉV-vonalak fejlesztésérõl tartott sajtótájékoztató napján, 2025. augusztus 26-án. Megjelent a Gödöllõ-Budapest (H8) és Csömör-Budapest (H9) HÉV-vonalak fejlesztésének, valamint egy új jármûtelep kialakításának tervezésére vonatkozó közbeszerzési hirdetmény.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA

Pótlóbuszok járnak a HÉV helyett egy szakaszon

Infostart / MTI

Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a gödöllői (H8-as) HÉV csütörtöktől augusztus 19-éig, a kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A munkák a H9-es HÉV közlekedését nem érintik, a vonatok a megszokott rend szerint az Örs vezér tere és Csömör között járnak.

Ezeken a napokon több helyszínen dolgoznak a vonalon, ezért változik a szerelvények közlekedése:

  • augusztus 13-án és 14-én (csütörtökön és pénteken), valamint 17-étől 19-éig (hétfőtől szerdáig) csak az Örs vezér tere és Kistarcsa között;
  • augusztus 15-én és 16-án (szombaton és vasárnap) csupán az Örs vezér tere és Cinkota között járnak a HÉV-ek.

A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat:

  • a H8-as pótlóbusz munkanapokon Kistarcsa és Gödöllő között, a hétvégén Cinkota és Gödöllő között, Mogyoród érintésével;
  • a H8E pótlóbusz munkanapokon Kistarcsa és Gödöllő között, a hétvégén Cinkota és Gödöllő között, de Szilasliget és Mogyoród érintése nélkül;
  • a H8A jelű pótlóbusz pedig Cinkota és Kerepes között, kizárólag augusztus 15-én (szombaton) közlekedik.
  • Szentjakab a H8SZ pótlóbusszal érhető el, amely Mogyoród és Szentjakab között jár, több időszakban csak igény esetén indul.
A munkák a H9-es HÉV közlekedését nem érintik, a vonatok a megszokott rend szerint az Örs vezér tere és Csömör között járnak.

A menetrendek a BudapestGO utazástervezőben, valamint a BKK oldalán érhetők el.

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