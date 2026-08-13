Pótlóbuszok járnak a HÉV helyett egy szakaszon

Ezeken a napokon több helyszínen dolgoznak a vonalon, ezért változik a szerelvények közlekedése:
- augusztus 13-án és 14-én (csütörtökön és pénteken), valamint 17-étől 19-éig (hétfőtől szerdáig) csak az Örs vezér tere és Kistarcsa között;
- augusztus 15-én és 16-án (szombaton és vasárnap) csupán az Örs vezér tere és Cinkota között járnak a HÉV-ek.
A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat:
- a H8-as pótlóbusz munkanapokon Kistarcsa és Gödöllő között, a hétvégén Cinkota és Gödöllő között, Mogyoród érintésével;
- a H8E pótlóbusz munkanapokon Kistarcsa és Gödöllő között, a hétvégén Cinkota és Gödöllő között, de Szilasliget és Mogyoród érintése nélkül;
- a H8A jelű pótlóbusz pedig Cinkota és Kerepes között, kizárólag augusztus 15-én (szombaton) közlekedik.
- Szentjakab a H8SZ pótlóbusszal érhető el, amely Mogyoród és Szentjakab között jár, több időszakban csak igény esetén indul.
A munkák a H9-es HÉV közlekedését nem érintik, a vonatok a megszokott rend szerint az Örs vezér tere és Csömör között járnak.
A menetrendek a BudapestGO utazástervezőben, valamint a BKK oldalán érhetők el.