Milák Kristóf először nyilatkozott hosszú évek után, mondott is egy meglepőt

Hosszú idő után újra nyilatkozott „felhozó évében” Milák Kristóf, aki szerdán óriási országos csúccsal bronzérmet nyert 100 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon.

„Az utolsó huszonöt azért nagyon csípett, ha több lélekjelenlétem van, akkor még jobb lehetett volna, de nem vagyok tip-top állapotban. Ez a felhozó évem, a nulláról valahova, de az edzésmunka alapján jól haladok” – mondta a vegyes zónában a 200 és 100 méter pillangó olimpiai bajnoka, aki jó ideje kerülte a sajtót, most azonban nagy meglepetésre csatlakozott Kós Huberthez a média számára kialakított helyiségben.

„Kihagytam annyit, hogy megint van egy jó versenyzésre késztető érzésem, jó érzés újra medencében lenni. Szeretnék saját magammal foglalkozni, a magán- és sportszakmai életemmel” – fogalmazott Milák még az M4 Sportnak a 100 méter gyors eredményhirdetését követően.

A kétszeres olimpiai bajnok 46.87 másodperccel csapott célba, ezzel a szám másik magyarja, Németh Nándor által kedden felálltot 47.44-es időt adta át a múltnak.

A 26 éves Milák nem sokkal a 100 méter gyors döntőjét követően már a 100 méter pillangó középdöntőjében volt érdekelt, amelyből futamgyőztesként biztosította helyét a fináléban. Az MTI kérdésre utóbbi számmal kapcsolatban megjegyezte, „nem irreális”, hogy ott is képes lehet olyan fejlődésre, mint 50 pillangón vagy 100 méter gyorson, ahol hat tizedet tudott lefaragni, és mindkét számban országos csúccsal zárt.

A 100 méter gyorsról úgy vélekedett, nagyon fejlődik a mezőny, aminek, úgy látja, az az oka, hogy mindegyik 50 méteres szám bekerült az olimpiai programba. Ugyanakkor, tette hozzá, nem mindenki képes ráfordulni a 100-ra.