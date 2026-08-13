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A Ferencváros TC labdarúgócsapatának edzése a Groupama Arénában 2026. július 15-én. A csapat másnap a Vojvodina ellen játszik az Európa-liga selejtezõjének 1. fordulójában.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A Fradin az ország szeme, no meg az úszókon és az atlétákon – sport a tévében

Infostart / MTI

Majdnem ebben a sorrendben. Mutatjuk a csütörtöki tévés sportkínálatot!

M4 Sport

9.30: Úszás, Európa-bajnokság, Párizs

11.15 és 21.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham

19.00: Labdarúgás, Európa-liga-selejtező, 3. forduló, visszavágó, Górnik Zabrze-Ferencváros

Duna World

18.25: Úszás, Európa-bajnokság, Párizs

20.30: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, visszavágó, ETO FC Győr-Riga FC

Sport 1

17.45: Kézilabda, férfi felkészülési torna, Tatabánya, PPD Zagreb-Tatabánya

19.45: Kézilabda, férfi felkészülési torna, Industria Kielce-RK Celje PL

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Cleveland Guardians

Eurosport 1

8.00: Sznúker, China Open, 2. forduló, Tajjüan

11.30 és 20.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham

Eurosport 2

15.00: Kerékpár, cseh körverseny, férfiak, 1. szakasz

16.30: Kerékpár, Arctic Race of Norway, férfiak, 1. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, Memphis

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Kezdőlap    Sport    A Fradin az ország szeme, no meg az úszókon és az atlétákon – sport a tévében

úszás

ferencváros

atlétika

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6,1 milliárdot mozgósított a kormány az aszály és a vízhiány ellen kárelhárításra

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Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
 
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Sinkó Eszter
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