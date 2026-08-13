A Fradin az ország szeme, no meg az úszókon és az atlétákon – sport a tévében

Áron és Viktor az Invest új adásában a Berkshire Hathaway kapcsán megnézték, hogyan kezdte el Greg Abel elkölteni Warren Buffett készpénzhegyét, és miért lett az Alphabet hirtelen klasszikus értékalapú befektetés. Részletesen beszéltek az Nvidia 500 milliárd dolláros AI-infrastruktúra-projektjéről, Jensen Huang zseniális „autónepperes” értékesítői húzásairól, valamint arról, hogy a chip tényleg új befektetési eszközosztály-e, vagy csak a körkörös finanszírozás legszebb csomagolása. Előkerült egy izgalmas történet azokról a kanadai tanárokról is, akiknek a nyugdíját SpaceX- és Anthropic-befektetések hizlalják, végül a Trump Media számai mutatták meg, milyen az, amikor egy tőzsdei cégben több a politikai zaj, mint az árbevétel.