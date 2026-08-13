A Fradin az ország szeme, no meg az úszókon és az atlétákon – sport a tévében

M4 Sport
9.30: Úszás, Európa-bajnokság, Párizs
11.15 és 21.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham
19.00: Labdarúgás, Európa-liga-selejtező, 3. forduló, visszavágó, Górnik Zabrze-Ferencváros
Duna World
18.25: Úszás, Európa-bajnokság, Párizs
20.30: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, visszavágó, ETO FC Győr-Riga FC
Sport 1
17.45: Kézilabda, férfi felkészülési torna, Tatabánya, PPD Zagreb-Tatabánya
19.45: Kézilabda, férfi felkészülési torna, Industria Kielce-RK Celje PL
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Cleveland Guardians
Eurosport 1
8.00: Sznúker, China Open, 2. forduló, Tajjüan
11.30 és 20.00: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham
Eurosport 2
15.00: Kerékpár, cseh körverseny, férfiak, 1. szakasz
16.30: Kerékpár, Arctic Race of Norway, férfiak, 1. szakasz
20.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, Memphis