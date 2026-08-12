Varga Barnabás pályafutása legrosszabb estéjén van túl

Varga Barnabás és Vitális Milán csapata, az AEK Athén tizenegyespárbajban elveszítette a görög labdarúgó Szuperkupa-mérkőzést az OFI Krétával szemben.

Varga végigjátszotta a találkozót, amelynek rendes játékideje 2-2-es döntetlennel zárult, miután a bajnoki címvédő fővárosiak a 98. percben egyenlítettek. Hosszabbítás nem volt, az 5-4-re végződött tizenegyespárbajban pedig csak egy játékos hibázott: éppen a harmincszoros magyar válogatott középcsatár, akinek a lövését Nikolaosz Hrisztogeorgosz kapus a keresztlécre ütötte.

Vitális a cseresorból nézte végig a mérkőzést.