Elképesztő orvosi adatszivárgás, 19 millió ember adatait szerezték meg Lengyelországban

Krzysztof Gawkowski, a digitális ügyek minisztere közölte, hogy a tömeges adatszivárgás a valaha történt egyik legsúlyosabb kiberbiztonsági incidens a 37 milliós lélekszámú ország történelmében.

A nyomozás elsődleges eredményei szerint a legvalószínűbb, hogy a kiberbűnözők anyagi okokból követték el tettüket - vélte a miniszter, aki kizárta bármiféle váltságdíj fizetését, és a elkövetők utáni fáradhatatlan nyomozást helyezett kilátásba.

Az ellopott adatok mennyisége megközelítőleg két terabájt, és egyebek mellett orvosi vizsgálatokkal, receptekkel és más betegdokumentumokkal kapcsolatosak.

A megtámadott vállalat szolgáltatásait mintegy 12 ezer egészségügyi szervezet vette igénybe.