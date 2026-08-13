Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Este 9 után videón jelentkezett be Paksról Magyar Péter, ahol a kormányfő bemutatta az egyik megérkezett bárkát – amelyet a Botond nevű vontatóhajó húzott oda –, hogy azt keresztbe állítsák a folyón, és a Duna túl gyors apadása esetén elsüllyesszék, így tartva a vízszintet a szükséges magasságon az atomerőmű rendszereinek hűtésére.

Mint elhangzott, a Jégtörő nevű vontatóhajó csütörtök reggelre odahoz egy másik bárkát is Mohácsról, a két bárka együtt lesz bevethető majd, ha a helyzet úgy hozza.

A parton leverik a bárkák rögzítőit, a Dunán így a fenéken egy 160 méter széles emelés jön létre, ez biztosíthatja majd, hogy a két működő paksi turbinából ne kelljen egyet leállítani.

Közben a kövek is érkeznek majd, a honvédség kezdi meg építeni a Duna új fenékküszöbét.

A kormány emellett törvényileg is rendezi a létesítésti, megtörtént a jogszabályi kiemelés is az ügyben.

Csütörtökön a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője, Kádár Pál ad majd tájékoztatást a helyzetről – mondta el Magyar Péter.

A megoldás megtervezését a budapesti Műegyetem szakemberei végezték el.

A kormányfő számot adott a különböző felmerült megoldásokról, amelyek közül végül a fenékküszöb kettős megemelése mellett döntöttek. Azért kettős, mert a honvédség a követ rakja majd le a folyóba, ennek lefolyása 3-4 hét lehet.

A megoldás kormányközlés szerint átmeneti megoldás csak, néhány milliárd forintba kerül.