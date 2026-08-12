Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról az atomerőműnél – videó

„A munkálatok már meg is kezdődtek. Az ország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik a kivitelezést. A honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására. 24 órás munkavégzést rendeltünk el” – írta a miniszterelnök.

A miniszterelnök a videóban elmondta: a paksi atomerőműből, a kihelyezett kormányülésről jelentkezik.

Mint elmondta, a magyar költségvetésnek és gazdaságnak óriási károkat okoz, hogy a hőség és az alacsony vízállás miatt le kellett állítani az atomerőmű legtöbb turbináját, amelyek közül most csak kettő üzemel. Ezért most azonnal döntéseket hoztak, azonnal megvalósítható megoldást kellett találni. Mint mondta, az előző kormány évekig a szőnyeg alá söpörte a szakemberek előrejelzéseit, és sem szivattyúrendszert, sem alternatív hűtési rendszert nem építettek. A kormány a mai helyszíni bejárás és az energetikai, vízügyi szakemberek javaslatai alapján döntést hozott.

Haladéktalanul, már holnap megkezdik a Duna két partjától, Paks és Dunaszentbenedek között egy fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával.

Ezzel pár héten belül biztosítható, hogy a Duna vízszintje a paksi atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen –90 centi alá, és így teljes kapacitással működhessen az atomerőmű – mondta.

Emellett az ismét gyorsan apadó víszint miatt a fenékküszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttek, hogy

készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszú bárkát, és felkészülnek rá, hogy ezen bárkák irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 centimétert emeljenek a Duna vízszintjén, hogy a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen az atomerőmű teljes leállítása

– mondta.

Ezután Magyar Péter arról beszélt, hogy az Orbán-kormánytól úgy vették át a kormányzás felelősségét, hogy semmilyen vészforgatókönyv vagy beruházási terv nem állt rendelkezésre ilyen alacsony vízállásra – miközben minden hosszú távú trend alapján évek óta egyre valószínűbb volt, hogy ez a helyzet, ilyen vízállás bekövetkezik. Mint mondta, rengeteg forgatókönyvet, lehetőséget megvizsgáltak a vízügyi és energetikai szakemberekkel, de például el kellett vetni a hűtőcsatorna lezárását a nukleáris biztonság miatt.

A most elfogadott megoldás a legbiztonságosabb és leghatékonyabb, és valamennyi hatóság és szakember támogatását élvezi

– hangsúlyozta Magyar Péter.

Mint mondta, most egy egész ország tanulta meg, hogy van olyan helyzet, amikor az ország energiabiztonsága pár centin vagy akár pár milliméteren múlik, vagyis a Duna paksi vízállásán. A Duna ugyan ideiglenesen emelkedett most, de az előrejelzések szerint megint csökkenni fog, és napokon belül ismét mínusz 136-137 centi lehet a vízszint, sőt, külső beavatkozás nélkül akár 140 alá is beeshet, ráadásul az egész Duna-vonalon drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokra, hetekre érdemi csapadékot nem jeleznek előre a vízgyűjtő területeken, vagyis akár hónapokig fennállhat a probléma, és ősszel akár újabb vízszintcsökkenés is jöhet – mondta. Ennek súlyos ára van:

a paksi atomerőmű teljes kiesése akár havi 50 milliárd forintos terhet is jelenthet a magyar költségvetésnek

– fogalmazott. A most elrendelt beavatozások költsége mintegy 6 milliárd forintot tesz ki. Ráadásul a mostani helyzetre nem tekinthetünk egyszeri, rendkívüli esetként: erre a helyzetre folyamatosan fel kell készülnünk. A paksi vízügyi adatok 125 évre visszamenőleges adatsorai világosan megmutatják, hogy a Duna vízszintje folyamatosan lefelé tart, és ez a folyamat 2010 óta jelentősen felgyorsult – mondta.

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