Magyar Péter: az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van

Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két nyolcvan méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon húsz centimétert emeljenek a Duna vízszintjén.

Elmondta, a szükséges deponálás, a part menti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Megjegyezte, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy száz honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához.