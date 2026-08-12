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Magyar Péter miniszterelnök az ország energiaellátásának biztonságáról és a kormány döntéseirõl szóló sajtótájékoztatón az MVM Paksi Atomerõmûben 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van

Infostart / MTI

„A sürgősségi rendelet elfogadva. Az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontató hajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett. A fenékküszöb előkészítése folyamatban. A kő beszerzése elindult” – írta Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán.

Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két nyolcvan méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon húsz centimétert emeljenek a Duna vízszintjén.

Elmondta, a szükséges deponálás, a part menti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Megjegyezte, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy száz honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van

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Egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendelte el a kormány hosszú távú megoldásként, és készenlétbe helyeztek két 80 méteres bárkát, amit ideiglenes intézkedésként elsüllyesztenek, ha kell, a Duna vízszintjének emelése érdekében – jelentette be a miniszterelnök.
 

Magyar Péter: az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van

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