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Nyitókép: Pixabay

Lemondott a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége

Infostart / MTI

A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöksége egyhangúlag bejelentette lemondását szeptember 27-i hatállyal.

Az MSÚSZ jelenlegi vezetését – Szöllősi György elnökkel az élen – a 2023-as tisztújító közgyűlés választotta újjá, majd idén júliusban az 59 tag bizalmatlansági indítványát követő rendkívüli közgyűlésen a tagság megerősítette tisztségében 108:85-ös szavazati aránnyal.

„Az elnökségi tagok egyhangúlag mégis úgy döntöttek, hogy nem töltik ki 2028-ig tartó mandátumukat, mert úgy ítélik, úgy ítéljük meg, hogy most azzal tehetjük a legtöbbet a szövetség munkájának zavartalan folytatásáért, a sportújságíró-család egységéért, ha a bennünket támogató kollégák megtisztelő kiállását ezúton is hálásan megköszönve utat engedünk egy olyan, új MSÚSZ-elnökség megválasztásának, amely nagyobb eséllyel működik együtt hatékonyan az új sportkormányzattal, valamint szélesebb mozgástérrel és eszköztárral lesz képes szolgálni a számos kihívással szembenéző sportújságíró szakmát” – áll az elnökség szerdai közleményében.

Az elnökség ezért egyhangúlag bejelenti lemondását szeptember 27-i hatállyal, „egyúttal felkérte a szervezetünket 2015 óta irányító Szöllősi György elnök urat, hogy

erre a napra, szeptember 27-re hívja össze a Magyar Sportújságírók Szövetsége rendkívüli tisztújító közgyűlését”, amely megválaszthatja a szövetséget a következő öt évben irányító elnököt és vezetőséget.

„A szövetség programjai – Nagy Béla-program, Csillag Imre- és Szombathy István-ösztöndíjprogram – a tisztújításig hátralévő időben zavartalanul zajlanak, az elnökség és az apparátus elvégzi a napi működés által rá rótt hazai és nemzetközi feladatokat, a szervezet működése az év végéig biztosított, gazdálkodása stabil, adóssága nincs” – jelezte az elnökség.

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Kezdőlap    Sport    Lemondott a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége

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