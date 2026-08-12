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Két kéz egy-egy fehér paragrafus jelet tart / Two human hands holding paragraphs.
Nyitókép: Boris Zhitkov/Getty Images

Sulyok Tamás elmozdítása mellett még három ügyet is megvizsgál az Alkotmánybíróság

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A testület augusztus 13-án ül össze.

Csütörtökön ülésezik az Alkotmánybíróság, négy ügyet tárgyalnak a napirend szerint.

Az első az Alaptörvény 17. módosítása miatt beadott utólagos normakontroll a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével kapcsolatban, ezt a Fidesz–KDNP kezdeményezte.

A második az Alaptörvény 16. módosítása miatti utólagos normakontroll a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban, ezt szintén a Fidesz-KDNP politikusai nyújtották be.

A harmadik és a negyedik az Alaptörvény 17. módosítása miatti utólagos normakontroll az országgyűlési képviselők 12 éves mandátum korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves életkorhatára miatt, szintén a Fidesz–KDNP-től.

Az utólagos normakontrollról egy kivétellel a Fidesz által jelölt és megválasztott alkotmánybírók döntenek, mivel négy, 70 év feletti bírónak szeptember 1-jén szűnik majd meg a mandátuma – jegyzi meg ezzel kapcsolatban a Telex. Az egyetlen kivétel Sonnevend Pál, akit Hende Csaba helyére választott meg kilenc évre a parlament.

A döntésekben fontos lesz, hogy az Alkotmánybíróság jogköreit a Fidesz korábban szűkítette, ezért Alaptörvény-módosítást tartalmi okokból nem, csupán eljárásjogi hiba miatt semmisíthetnek meg.

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Kezdőlap    Belföld    Sulyok Tamás elmozdítása mellett még három ügyet is megvizsgál az Alkotmánybíróság

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alaptörvény-módosítás

köztársasági elnök

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A 3-as metró harminchat évvel ezelőtt érte el Újpest-Központot, ám a tervek ellenére sosem folytatták. A BKK előkészítette a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának engedélyezési terveit, és a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza a metróvonal meghosszabbítását, első szakaszként Rákospalota-Újpestig. Sok feladat van, a határidő rövid, és a két új megállóval nem jönnek majd új szerelvények.
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