ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.29
usd:
316.28
bux:
0
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Orosz Tudományos Akadémia Geofizikai Szolgálatának videóról készített felvétele az Oroszország távol-keleti Kamcsatka-félszigetén történt 8,7-es erősségű földrengést követőszökőárról Szevero-Kurilszk kikötővárosban 2025. július 30-án. Az erős földrengés miatt a Japán Meteorológiai Szolgálat és az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) is szökőárriadót rendelt el.
Nyitókép: MTI/AP/Orosz Tudományos Akadémia Geofizikai Szolgálata

Vlagyimir Putyin a Kuril-szigeteken: „a NATO beszivárog ide”

Infostart / MTI

Első alkalommal kereste fel a Kuril-szigeteket Vlagyimir Putyin, az orosz elnök csütörtökön a szigetcsoporthoz tartozó Iturupon járt.

A második világháborút követően a Kuril-szigetvonulat egésze a Szovjetunió ellenőrzése alá került, de Japán azóta is vitatja Iturup, Kunasir, Sikotan-sziget és a Habomai-szigetcsoport hovatartozását. Emiatt Moszkva és Tokió azóta sem kötött békeszerződést.

Putyin a Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának megtekintése után érkezett a szahalini régióhoz tartozó Iturupra, ahol felkereste a Jasznij halfeldolgozó üzemet, a Kuril-szigetek központi járási kórházát és iskoláját. Valerij Limarenko, a szahalini régió kormányzója beszámolt a „különleges hadművelet" és az abban részt vevő katonák helyi támogatásáról.

Nyikolaj Nozdrev tokiói orosz nagykövet a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt hangoztatta, hogy Tokió, szerepet vállalva Ukrajna támogatásában, olyan lépéseket tesz, amelyek Oroszország nemzetbiztonságának aláásására és a konfliktus elhúzódására irányulnak. A diplomata leszögezte, hogy Moszkva mindezeket egyértelműen ellenséges lépéseknek tekinti.

A misszióvezető szerint az ellenséges lépések közé tartozik a japán Terra Drone vállalat befektetése az ukrajnai dróngyártásba, valamint a részvétel a NATO Ukrajna segítésére irányuló PURL programjában.

„A NATO beszivárog ide (az ázsiai-csendes-óceáni térségbe), új katonai-politikai blokkok alakulnak ki, és itt helyeznek el, illetve terveznek elhelyezni olyan új fegyverrendszereket, amelyek hazánk számára is fenyegetést jelentenek” – hangoztatta Putyin szerdán a Varjag rakétahordozó fedélzetén.

Az orosz elnök azt hangoztatta, hogy miközben Oroszország nem jelent fenyegetést Japánra, és nincs vele szemben semmiféle követelése, Tokió „ki nem provokált szankciókat” vezetett be ellene, és doktrinális dokumentumaiban Moszkvát most először a fő fenyegetések között sorolta fel. Emlékeztetett rá, hogy Oroszország kész volt a Kuril-szigetek kérdésére Japánnal közösen megoldást keresni.

Kitért rá, hogy Japánnak területi igényei vannak Oroszországgal szemben a szigetcsoporttal kapcsolatban, noha ezek a második világháború utáni tényállásnak megfelelően, nemzetközi dokumentumok értelmében Oroszországhoz tartoznak.

Felidézte, hogy Oroszországnak konstruktív kapcsolatai voltak Abe Sindzó volt japán miniszterelnökkel és más japán vezetőkkel is. Rámutatott, hogy Tokió most megváltoztatta álláspontját. Hangsúlyozta, hogy Moszkva készen áll az együttműködésre mindenkivel, Tokiót is beleértve.

Orosz állam- és kormányfők öt alkalommal látogattak el Putyin előtt a Kuril-szigetekre. Dmitrij Medvegyev négy alkalommal járt ott: 2010-ben elnökként, 2012-ben, 2015-ben és 2019-ben pedig miniszterelnöki minőségében. Utoljára, 2021-ben Mihail Misusztyin kormányfő fordult meg ott.

A mintegy 1200 kilométer hosszan elnyúló, 10 500 négyzetkilométer összterületű Kuril-szigetlánc az Ohotszki-tengert választja el a Csendes-óceántól, a Kamcsatka-félsziget és a japán Hokkaido-sziget között. A szigetek két párhuzamos vonulatot alkotnak: a Nagy- és a Kis-Kuril-szigetláncot. A Nagy-Kuril-szigetlánc legnagyobb szigetei Iturup, Paramusir és Kunasir.

Az orosz fél álláspontja szerint a szigetek hovatartozása a második világháború eredményein alapul, és az Oroszországi Föderáció szuverenitása felettük nem kétséges. Japán viszont az 1855-ös, a határok rendezéséről szóló simodai megállapodásra hivatkozik.

A Szovjetunió és Japán 1956. október 19-én közös nyilatkozatot fogadott el a hadiállapot megszüntetéséről, valamint a diplomáciai és konzuli kapcsolatok helyreállításáról. Ebben a Szovjetunió vállalta, hogy a békeszerződés megkötését követően átadja Japánnak a Sikotan-szigetet és a Kis-Kuril-szigetcsoport egyéb kisebb szigeteit. Később azonban Japán területi igényeit kiterjesztette Iturupra és Kunasirra is. Emellett Tokió szerződést kötött Washingtonnal az amerikai katonai jelenlétről. 1960-ban a Szovjetunió felmondta az 1956-os nyilatkozatban vállalt kötelezettségeit, hangsúlyozva, hogy a Kis-Kuril-szigetcsoport szigeteinek átadása csakis a kétoldalú békeszerződés aláírását és a külföldi csapatok kivonását követően lesz lehetséges.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin a Kuril-szigeteken: „a NATO beszivárog ide”

oroszország

ukrajna

nato

vlagyimir putyin

kuril-szigetek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sors vagy csapda? Lakatos Júlia elemző az új államfő szerepfelfogásáról az Arénában

Sors vagy csapda? Lakatos Júlia elemző az új államfő szerepfelfogásáról az Arénában

Még a Tisza Pártra is visszaüthet Baka András államfővé választásának módja, noha egyelőre a Fideszt érte utol a sorsa azután, hogy 15 éve eltávolította a jogtudóst a Legfelsőbb Bíróság éléről – fejtette ki az InfoRádió Aréna című műsorában Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója.
 

Lakatos Júlia: mindig lesz egy része az országnak, amelyik nem tudja elfogadni az aktuális köztársasági elnököt

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Megkezdődött a jogszabályi és fizikai munka is a Duna vízszintcsökkenése mentén, a folyó vízszintjét két bárka elsüllyesztésével és egy víz alatti kőgát (ugrató) építésével emelhetik meg, a teljes munka 3-4 hetet vesz igénybe.
 

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról csütörtökön, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról

Magyar Péter: az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van

Magyar Péter helikopterútjának kivizsgálására kérték a Miniszterelnökséget

6,1 milliárdot mozgósított a kormány az aszály és a vízhiány ellen kárelhárításra

VIDEÓ
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Három ok, amiért most szálltak be a Google-be Buffették

Három ok, amiért most szálltak be a Google-be Buffették

Áron és Viktor az Invest új adásában a Berkshire Hathaway kapcsán megnézték, hogyan kezdte el Greg Abel elkölteni Warren Buffett készpénzhegyét, és miért lett az Alphabet hirtelen klasszikus értékalapú befektetés. Részletesen beszéltek az Nvidia 500 milliárd dolláros AI-infrastruktúra-projektjéről, Jensen Huang zseniális „autónepperes” értékesítői húzásairól, valamint arról, hogy a chip tényleg új befektetési eszközosztály-e, vagy csak a körkörös finanszírozás legszebb csomagolása. Előkerült egy izgalmas történet azokról a kanadai tanárokról is, akiknek a nyugdíját SpaceX- és Anthropic-befektetések hizlalják, végül a Trump Media számai mutatták meg, milyen az, amikor egy tőzsdei cégben több a politikai zaj, mint az árbevétel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig nem talál magára ez a fontos szegmens: sosem jön már helyre itthon?

Még mindig nem talál magára ez a fontos szegmens: sosem jön már helyre itthon?

2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja a KSH.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

In an exclusive interview with the BBC’s Steve Rosenberg, Dmitry Muratov says the Kremlin leader can only "destroy Ukraine, not conquer it", with the war now in its fifth year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 08:04
Ajánlatot tett Donald Trumpnak Volodimir Zelenszkij
2026. augusztus 13. 05:36
Az első ötbe került a magyar nyelv a világon, méghozzá ezért
×
×