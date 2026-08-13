Ajánlatot tett Donald Trumpnak Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy csütörtökön közzétett interjúban arra kérte az Egyesült Államokat, hogy adja el Ukrajnának a birtokában lévő Patriot légelhárító rakéták legalább 5 százalékát, hogy az ország felvehesse a harcot az egyre gyakrabban érkező orosz ballisztikus rakéták ellen.

Az elmúlt hetekben Oroszország körülbelül hetente egyszer ballisztikus rakétákkal támadta az ukrán fővárost, Kijevet, civilek gyilkolva és lakóépületeket rombolva.

„Idén (Ukrajnának) két és félszer kevesebb elfogórakétája van, mint 2025-ben volt", míg "Oroszországnak havonta kétszer annyi ballisztikus rakétája van, mint korábban” – hangoztatta az ukrán elnök a CNN-nek adott interjúban.

„Idén arra kérem amerikai partnereinket, hogy adják el nekünk a készletükben lévő rakéták (légvédelmi rakéták) 5 százalékát. Ha eladnak nekünk 5 százalékot, átvészeljük a telet és életeket mentünk meg” – fejtette ki Zelenszkij, hozzátéve, hogy jelenleg ennek a mennyiségnek az egy százalékát kapják.

„Ha 10 százalékot tudnak eladni nekünk (az amerikaiak), akkor megsemmisítjük az összes orosz ballisztikus rakétát” – folytatta az ukrán államfő.

Kijev jelentette, hogy jelentős hiány van a Patriot elfogórakétákból, mióta a közel-keleti konfliktus miatt csökkent az ellátásuk, mert Washingtonnak szüksége van ezekre a fegyverekre a saját háborújához.