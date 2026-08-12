Lakatos Júlia: mindig lesz egy része az országnak, amelyik nem tudja elfogadni az aktuális köztársasági elnököt

Augusztus 19-től Baka András lesz a köztársasági elnök, akit keddi ülésén a parlament 140 igen szavazattal, hat nem ellenében, tartózkodás nélkül, és gyakorlatilag a Fidesz–KDNP teljes bojkottja mellett választott meg.

Lakatos Júlia szerint egy olyan politikatörténeti helyzetben vagyunk, hogy több mint 100 év konfliktusát toljuk magunk előtt, és egy folyamatos ellenreakciót, ami a jelen helyzetet eredményezi. A stratégiai igazgató szavai szerint

mindig lesz egy olyan része az országnak, amely nem tudja elfogadni legitimként az éppen aktuális köztársasági elnököt.

Lakatos Júlia azt mondja: az elvárással nincs baj, ám tudatában kell lenni annak, hogy ez nem egy aktuálpolitikai helyzet eredménye, hanem egy hosszú történeti folyamat következménye. Folyamatosan olyan konfliktusokkal kell szembenéznünk, amit nem tud meghaladni, feldolgozni a magyar társadalom – tette hozzá.

„Ha visszanézzük a reformkort, ugyanezek a viták zajlottak, mint ma. És mivel ezzel nem szembesülünk és nem változtatunk, mivel nem is ismerjük ezeket a folyamatokat, mindig újraindul minden. Ezért lesz tulajdonképpen egy folyamatos alkotmányos válság” – fogalmazott.

Például azzal kapcsolatban, hogy Baka András a megválasztása utáni beszédében – akár a más pártok felé tett gesztusként értelmezhetően – kifejtette, hogy a más politikai véleményen lévők nem ellenségek, és fontos a vélemények képviselete, Lakatos Júlia elmondta: ezt persze mindig mindenki elmondja, de aztán mégsem valósul meg. Számára egyelőre nem látható, hogy miként lesz ez a jövőben másképpen, hogyan nem fogjuk újratermelni a konfliktusokat.

„Ha egy párt választói illegitimnek tekintik a köztársasági elnököt, akkor ő hiába tesz gesztusokat, mert megszűnt a párbeszéd lehetősége” – értékelt.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.