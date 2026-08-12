Paks alpolgármestere: szakmai döntés kell a Duna vízállása ügyében, nem politikai

Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a paksi önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen – közölte a tolnai város alpolgármestere.

Barnabás István (Paksi Deák Ferenc Egyesület) elmondta, a település önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé.

Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a Paksi Atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővíz-ellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást. Ezek között említette, hogy például

Fajsz térségében létre lehetne hozni egy duzzasztóművet és egy hajózsilipet, de akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre.

Az InfoRádió megkeresésére hangsúlyozta: az önkormányzat ezzel együtt nem egy konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a szóba jöhető javaslatok vizsgálatát, majd az alacsony vízállásból eredő problémák megoldását kéri, tekintettel arra, hogy a Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés, hanem energetikai.

Közölte: a felterjesztésben az önkormányzat azt az álláspontját is megfogalmazta, mely szerint Magyarországnak szemléletváltásra van szüksége a vízgazdálkodásban, a jövőben minden vízgazdálkodási döntést egyszerre kell felülvizsgálni természetvédelmi, vízügyi, mezőgazdasági, hajózási és energiabiztonsági szempontból is – mutatott rá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy nem egymással szemben álló érdekekről van szó e téren, hiszen a rendelkezésünkre álló vízkészletet úgy kell megőrizni és hasznosítani, hogy azok egyszerre szolgálják a természetet, a mezőgazdaságot, a hajózást, az ipart és Magyarország energiaellátását is.

Barnabás István örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat döntését követően szerdán máris Pakson ülésezik a kormány, és akár már ezen az eseményen születhetnek olyan döntések, amelyekkel kapcsolatban a helyhatóság is megfogalmazta javaslatait.

A város honlapján olvasható felterjesztés szerint Paks önkormányzata „kész minden rendelkezésére álló tapasztalattal és együttműködéssel, valamint a városban felhalmozódott energetikai, nukleáris és vízgazdálkodási szakmai tudásra építve támogatni a kormány munkáját”. Ezt annak érdekében teszik, hogy az atomerőmű, Magyarország egyik legfontosabb stratégiai létesítményének biztonságos működése hosszú távon is biztosított legyen.