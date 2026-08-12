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Nyitókép: Unsplash

Életveszélyes bukás Budapesten: félbeszakadt a döntő, vizsgálat indult

Infostart / MTI

A spanyol Esteban Sanchez Garmendiát súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba a pályakerékpáros Budapest Grand Prix keddi versenynapján.

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának beszámolója szerint a délelőtti program utolsó futama a férfiak Keirin döntője volt, amelyet egy bukás miatt félbe kellett szakítani. Szalontay Sándor és Alejandro Martinez Chorro komolyabb zúzódásokat szenvedtek, míg Esteban Sanchez Garmendiát súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

„A kőbányai Bringaréna a verseny során megfelelt a nemzetközi sztenderdeknek, a lebonyolítás a jelen lévő nemzetközi bírók szerint szabályos volt, a történteket versenybalesetnek minősítették. Az MKSZ mindezektől függetlenül vizsgálatot indított az ügyben” – írták.

A baleset következtében a délutáni női futamokat törölték, de szerdán folytatódott a verseny.

A Budapest Grand Prix nemzetközi pályakerékpáros versenyt – a nemzetközi szövetség CL2-es minősítésű viadalát – idén negyedik alkalommal rendezik meg, és a magyar indulók számára fontos állomás a világbajnoki kvalifikációs sorozatban.

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