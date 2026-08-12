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Az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a CSG Defence részesedésszerzését a Rába Nyrt.-ben

Infostart / MTI

A német után egy nappal az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a cseh CSG Defence közvetett részesedésszerzését a Rába Nyrt.-ben – közölte a 4iG Nyrt. szerdán a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A tájékoztatás szerint ezzel teljesült a Rába részvényekre a 4iG SDT EGY Zrt. márciusban tett kötelező vételi ajánlatának feltétele, a 32 970 darab felajánlott részvény eladói öt napon belül kapják meg részvényeik ellenértékét.

Áprilisban jelentették be a vételi ajánlattétel eredményét, amelyben az ajánlati ár részvényenként 3425,0035 forint volt. A Rába Nyrt. által kibocsátott törzsrészvények darabszáma 10 048 799 darab volt akkor, így a tranzakcióval az ajánlattevő tulajdoni hányada 74,34 százalékról 74,58 százalékra, befolyásának mértéke 75,01 százalékról 75,26 százalékra nőtt a győri székhelyű járműgyártó vállalatban.

A szerdai közlemény szerint az osztrák versenyhatóság egyszerre hagyta jóvá a CSG közvetett részvényszerzését a Rábában, amely a 4iG SDT EGY Zrt-ben létrejött 49 százalékos tulajdonszerzésén keresztül valósult meg, illetve a cseh csoport 49 százalékos részesedésszerzését a 4iG SDT leányvállalatában, az osztrák központú, 160 éves múltra visszatekintő, aknavetőgránátokat gyártó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben, úgy, hogy a cég többségi, 51 százalékos tulajdona és irányítása továbbra is magyar kézben marad.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik. Az elmúlt egy évben az ára 1600 és 4965 forint között mozgott, szerdán több mint 6 százalékos emelkedéssel 1815 forinton zárt. Az ugyancsak prémiumkategóriás Rába Nyrt. papírjainak árfolyama szerdán 8,33 százalékkal 2275 forintra nőtt, az elmúlt egy évben 1410 és 4700 forint között mozgott.

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