Parkolósávból kerékpárút Budán: „nem ez volt az eredeti terv, de a semminél ez is több”

Mint arról beszámoltunk, a Budapesti Közút bejelentette, hogy szeptember végén megkezdik a Rudas gyógyfürdő előtti mintegy 260 méteres szakasz építését. „Az említett útszakasz kerékpárúttá alakítása csak egy része annak, amit sürgettünk, de mi is kifejezetten erre a szakaszra gondoltunk, ugyanis »nagy múltja« van a Szent Gellért rakpartnak és a biztonságosabbá tételének” – mondta az InfoRádióban Kádár Melinda, a Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa.

Hozzátette, a 2022-2023-as időszakban a közösségi költségvetésben nyert az az ötlet, hogy tegyék biztonságosabbá az itteni közlekedést a gyalogosok és kerékpárosok számára, ez azonban azóta sem valósult meg, és valószínűleg az eredeti ötletgazda sem pontosa arra gondolt, ami meg fog történni, ám 120 millió forintból ezt lehet kihozni. Kádár Melinda elmondta,

a Rudas Gyógyfürdő előtti parkolósávot fogják a munkálatok során felszabadítani a kerékpárosok számára, mintegy 260 méteren, és egy egyoldali, kétirányú kerékpárút jön majd létre.

Az Erzsébet hídtól dél felé haladva viszont, ahol kezdődik a fasor, ugyanúgy megmarad a szűk szakasz, ahol egy keskeny helyen kell osztoznia a gyalogosoknak és a bicikliseknek. Vagyis itt továbbra is türelemre lesz szükség mindaddig, amíg a helyzet teljes hosszában meg nem oldódik – jegyezte meg.

A Magyar Kerékpárosklub kommunikációs munkatársa kijelentette: mindezek ellenére a mostani fejlesztés egy fontos első lépés a teljes szakasz átalakulásának irányába. Az átalakítandó parkolósáv alacsony kihasználtságú, ha használják is, akkor legtöbbször turisták. Tehát ez egy olyan terület, amit lehet „humanizálni”, teret adni vele az aktív mobilitásnak. Kádár Melinda megemlítette, hogy

a híd alatt található a legszűkebb, mindössze 160 centiméteres szakasz, ahol ráadásul egy lámpaoszlop is foglalja a helyet.

A szervezet jövőbeli célja az, hogy ha elindul a budai fonódó villamosvonal építése, a Műegyetem rakpart átalakítása és a villamosvonal meghosszabbítása, akkor a tervezők vegyék bele a Szabadság hídtól északra eső részt is, és kezdjenek el foglalkozni a kerékpárút kialakításával, a villamosvonal-fejlesztéssel párhuzamosan. Megjegyezte, ezen a szakaszon sokan most is az autóúton kerékpároznak, akik nem félnek a gépjárműforgalomtól, de azért mindenki számára biztonságosabb volna, ha ott egy valódi kerékpárút lenne.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.